Hier ansehen: Sonys neue State of Play-Präsentation am 24.9.2024

Sony Interactive Entertainment hat angekündigt, dass es am Dienstag, den 24. September, eine neue State of Play-Präsentation zeigt.

Die State of Play-Präsentation dieser Woche könnte verwendet werden, um das lang erwartete Horizon Zero Dawn Remastered anzukündigen, das kürzlich vom ESRB bewertet wurde. Kürzlich wurde behauptet, dass ein weiteres nicht identifiziertes PlayStation-Remaster die Werke sind, die auch während State of Play enthüllt werden könnten. Das letzte State of Play fand im Mai statt und zeigte Titel wie Astro Bot, Concord, Dynasty Warriors Origins, Monster Hunter Wilds und die PC-Version von God of War Ragnarök. Worauf freut ihr euch?