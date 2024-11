Hogwarts Legacy 2: Erscheint und lehnt sich an die kommende HBO-Serie an

Warner Bros. Discovery hat ein Update zu seinen Plänen für eine Fortsetzung des letztjährigen Erfolgstitels Hogwarts Legacy veröffentlicht.

Über Hogwarts Legacy 2

“Offensichtlich ist ein Nachfolger von Hogwarts Legacy eine der größten Prioritäten in ein paar Jahren”, so Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels auf der Bank of America-Konferenz im September. Und David Haddad, Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment wiederholte diese Aussage in einem neuen Interview. Er sagte, Warner Bros. Games arbeitet an einem Follow-up zu Hogwarts Legacy, das er als “sehr große Priorität” für die Top-Führungskräfte des Unternehmens bezeichnete. Haddad sagte, dass die Fortsetzung einige große Storytelling-Elemente mit Warner Bros. teilen wird. Dabei geht es um die kommende Harry-Potter-Serie des Senders, die 2026 auf HBO erscheinen soll.

“Der Rest des Unternehmens war sehr neugierig, was wir letztes Jahr mit Hogwarts Legacy erreichen konnten”, sagte er. Das im Februar 2023 veröffentlichte Harry Potter-Spin-off-Rollenspiel war letztes Jahr vor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom das meistverkaufte Spiel des letzten Jahres. Warner teilte zudem auch mit, dass Hogwarts Legacy im Oktober 2024 30 Millionen Verkäufe überschritten hatte. Im Juni wurde behauptet, dass Rocksteady Studios bei der Entwicklung eines bislang immer noch unangekündigten Hogwarts Legacy Director’s Cut half. Vielleicht wird es dieses Jahr bei den Game Awards eine Ankündigung geben, wer weiß?