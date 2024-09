Überrascht niemanden: Nachfolger zu Hogwarts Legacy ist natürlich in Arbeit

Warner Bros. Discovery hat gesagt, dass es ein Follow-up für den letztjährigen Hogwarts-Hit Hogwarts Legacy plant.

Wiedersehen, Hogwarts Legacy

“Offensichtlich ist ein Nachfolger von Hogwarts Legacy eine der größten Prioritäten – in ein paar Jahren”, sagte Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels auf der Bank of America-Konferenz. „Es gibt also sicherlich einen signifikanten Wachstumsbeitrag aus diesem [Spiele-]Geschäft in unserem strategischen Ausblick hier.” Wie gesagt, das überrascht genau niemanden.

Denn das Spiel wurde seit seiner Veröffentlichung im letzten Februar über 24 Millionen Mal verkauft. Zudem war es 2023 das meistverkaufte Spiel vor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Warner hat Harry Potter: Quidditch Champions am Dienstag veröffentlicht. Der Konsolen- und PC-Titel wird als “ein rasantes, kompetitives Multiplayer-Spiel mit dem kultigsten magischen Sport der Welt” beschrieben.