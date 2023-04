HBO Max macht es offiziell: Harry Potter-TV-Show kommt und ist für zehn Jahre geplant

HBO Max hat die Harry Potter-TV-Show mit einer vollständigen Ankündigung während der heutigen Präsentation offiziell gemacht.

Es ist wahr: Harry Potter-Serie kommt

Wir haben viele Gerüchte und Berichte über die erste Harry Potter-TV-Serie seit 2021 gehört, aber dies ist das erste Mal, dass wir die Nachrichten direkt von der Quelle hören. Und es stellt sich heraus, dass die meisten Gerüchte wahr waren: Die Serie wird jedes der sieben Harry-Potter-Bücher in eine eigene Staffel adaptieren und einer neuen Generation von Wizarding World-Fans eine ganz neue Besetzung vorstellen. In seiner Ankündigung sagte HBO Max: “Die Serie wird eine getreue Adaption der beliebten Harry-Potter-Buchreihe des Autors und ausführenden Produzenten J.K. Rowling sein”, im krassen Gegensatz zum jüngsten Videospiel Hogwarts Legacy, an dessen Entwicklung der Autor nicht beteiligt war. Dennoch wurde das Game von einigen missbilligt und boykottiert, mal sehen, wie es bei dieser Serie der Fall sein wird!

HBO enthüllte auch, dass die Serie für satte 10 Jahre laufen soll. “Die Geschichten aus jedem von Rowlings Harry-Potter-Büchern werden zu einer jahrzehntelangen Serie, die mit dem gleichen epischen Handwerk, der gleichen Liebe und der gleichen Liebe produziert wird, für die dieses globale Franchise bekannt ist”. J.K. Rowling selbst sagte in einer Erklärung: „HBO Max’ Engagement für die Wahrung der Integrität meiner Bücher ist mir wichtig, und ich freue mich darauf, Teil dieser neuen Adaption zu sein, die ein gewisses Maß an Tiefe und Details ermöglichen wird, das nur durch eine lange Fernsehserie geboten wird”. Wann es so weit sein wird, steht noch in den Sternen – es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für die Harry Potter-Serie. Freut ihr euch darauf?