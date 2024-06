Hogwarts Legacy Director’s Cut: Hilfe von anderen Studios kommt

Rocksteady Studios hilft derzeit bei der Entwicklung eines unangekündigten Hogwarts Legacy Director’s Cut. Was soll das sein?

Mehr zum Hogwarts Legacy Director’s Cut

Das kommt von einem neuen Bloomberg-Bericht, der die unruhige Entwicklung des Live-Service-Flops des Studios, Suicide Squad: Kill the Justice League, auf den die Muttergesellschaft Warner Bros. einen Verlust von 200 Millionen Dollar hingezogen hat. Wochen nach dem enttäuschenden Start des Titels im Februar hat Warner Bros. Berichten zufolge besuchte Games-Chef David Haddad das Londoner Büro von Rocksteady, um ein Update über seine Pläne für das Studio zu liefern. Haddad soll ein All-Hands-Meeting genutzt haben, um die Mitarbeiter darüber zu informieren, dass das Unternehmen mehr Zusammenarbeit zwischen seinen Dutzend Studios machen wollte.

Zu diesen gehören auch TT Games, NetherRealm Studios, Monolith Productions, Warner Bros. Games Montréal, Avalanche Software und Warner Bros. Games Boston. Er sagte, Warners Spielegeschäft sei im Vergleich zu anderen Verlagen relativ unterbesetzt und dass es nicht vorhabe, Arbeitsplätze bei Rocksteady zu kürzen. Laut Bloomberg arbeitet eine große Anzahl von Rocksteady-Entwicklern derzeit an einer neuen Version von Hogwarts Legacy, die seit ihrer Veröffentlichung im vergangenen Februar über 24 Millionen Exemplare verkauft hat. Das Harry-Potter-Spin-off, das das meistverkaufte Spiel von 2023 vor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom war, erhielt erst diese Woche ein großes, kostenloses Sommer-Update.