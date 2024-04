Hören wir 2024 noch etwas von einem neuen Prince of Persia-Spiel?

Ein aktuelles Gerücht besagt, dass ein neues Prince Of Persia-Spiel Berichten zufolge “später in diesem Jahr” kommen wird. Spannend!

Ubisofts Prince of Persia-Serie erlebte Anfang dieses Jahres eine erfolgreiche Rückkehr dank Prince of Persia: The Lost Crown und es scheint, dass mehr Abenteuer auf dem Weg sein könnten. Laut einem neuen Exklusiv-Bericht von Tom Henderson (Insider Gaming) zielt Ubisoft darauf ab, ein “Roguelite”-Spiel “später in diesem Jahr” zu veröffentlichen, das von Dead Cells‘ Co-Entwickler Evil Empire erstellt wird. Es trägt angeblich den Titel The Rogue Prince of Persia und würde zunächst in Early Access auf Steam starten. Das sind doch gute Neuigkeiten für Fans, richtig?

Dieser Titel soll “ständige kostenlose Updates erhalten und sich im Laufe der Zeit auf der Grundlage von Community-Feedback” weiterentwickeln. Der Kunststil wird sich von “französisch-belgischen Comics” inspirieren lassen, und das Spiel befindet sich anscheinend seit vier Jahren in der Entwicklung. Ubisoft hat auch zuvor ein Remake von Prince of Persia: The Sands of Time im Jahr 2020 enthüllt, aber es wurde mehrmals verschoben. Das letzte Update im November 2023 ergab, dass das Projekt einen “wichtigen internen Meilenstein” überschritten hatte und erwähnte, wie die Entwicklung voranschritt.