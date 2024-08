gamescom 2024: Sega hat das Line-up enthüllt samt einem unangekündigten Spiel!

Sega hat sein gamescom 2024-Line-up enthüllt, einschließlich eines bisher nicht angekündigten Spiels. Was kann das nur sein?

Sega auf der gamescom 2024

Der Verleger wird drei spielbare Spiele auf der diesjährigen Show haben, aber nur zwei von ihnen sind der Öffentlichkeit bekannt. Sonic X Shadow Generations wird auf der Show spielbar sein, das ist sein erster spielbarer Auftritt in Europa. Sega wird auch einen spielbaren Build von Atlus’ Metaphor: ReFantazio im Gepäck haben, der Titel gibt ebenfalls sein spielbares Debüt in Europa. Sega stellt jedoch auch fest, dass „der dritte spielbare Titel auf dem Sega-Stand ein noch nicht angekündigtes Projekt ist”. Sega sagt, dass sein gamescom-Stand auch zahlreiche Fotomöglichkeiten bieten wird. Sonic wird anwesend sein und für Fotos mit Fans posieren, während auch ein maßgeschneidertes Shadow-Motorrad ausgestellt wird. Könnte der andere Titel wohl Crazy Taxi sein?

Eine riesige Seeker-Statue aus Metaphor: ReFantazio wird auch am Stand von Sega anwesend sein, und Fans werden damit Fotos machen können. Sonic X Shadow Generations ist eine aktualisierte Version des Plattformspiels Sonic Generations aus dem Jahr 2011 und wird am 25. Oktober für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht. Im Originalspiel arbeiten Sonic und seine Freunde mit ihrem früheren Selbst zusammen, wobei das Spiel in zwei Spielstilen gespielt wird: “klassisch”, das hauptsächlich Side-Scrolling ist, und “modern”, das 3D-Levels bietet. Die neue Version wird ein “komplettes Remaster” von Sonic Generations mit “aktualisierten Grafiken und neuen Bonusinhalten” sowie neuen Inhalten mit Shadow enthalten.