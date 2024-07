Das neue Crazy Taxi Remake von Sega wird … ein Open-World-MMO?!

Sega tritt so richtig aufs Gas und will sich auf alte Klassiker konzentrieren. Das Crazy Taxi Remake wird ein Multiplayer-Fahrspiel!

Mehr zum Crazy Taxi-Reboot

Wir erinnern uns: Bei den Game Awards im vergangenen Dezember kündigte das Unternehmen eine Initiative an, um einige seiner klassischen Spiele-Franchises wieder zum Leben zu erwecken, darunter neue Spiele in den Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage und Crazy Taxi-Serien. Das war ein erfreulicher Schritt, obwohl viele sich fragten, wie Sega beabsichtigt, diese Spiele für ein modernes Publikum relevant zu machen. Wir haben jetzt eine teilweise Antwort, was Crazy Taxi betrifft. In einer Reihe von Stellenanzeigen wird das Spiel immer wieder als “groß angelegter Online-Titel”, “offene Welt” und “massives Multiplayer-Fahrspiel” bezeichnet. Das Original ist ein schnelles Arcade-Fahrspiel, bei dem es darum geht, Passagiere so schnell wie möglich in der Stadt von A nach B zu befördern.