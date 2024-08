Sonic X Shadow Generations: SEGA veröffentlicht das erste OST-Video

SEGA hat ein brandneues Video mit Musik und animierter Konzeptkunst aus Sonic X Shadow Generations , um Fans einen Vorgeschmack auf den Launch am 25. Oktober zu geben. Der Track ist ein Remix von „Kingdom Valley Act 1“ aus Sonic the Hedgehog (2006) , komponiert von Mariko Nanba und überarbeitet von Audissi Studios:

Sonic X Shadow Generations wird am 25. Oktober 2024 sowohl digital als auch physisch für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch sowie PC erscheinen und 49,99 Euro kosten. Fans können das Spiel seit heute vorbestellen und einen Legacy-Skin für den modernen Sonic, inspiriert von seinem Aussehen in Sonic Adventure, bekommen. Wer die Physical Day One Edition vorbestellt, erhält zusätzlich das 28-seitige Tagebuch von Gerald Robotnik, welches seine Erfahrungen bei der Erschaffung von Shadow und der ARK-Weltraumstation festhält.