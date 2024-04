Metaphor: ReFantazio kommt am 11. Oktober 2024 heraus

Katsura Hashino, der Direktor des Spiels, sowie von Persona 3, 4 und 5 , führte auch ein 30-minütiges praktisches Gameplay ein, das uns einen ziemlich langen Blick auf die Geschichte und die Kampfmechanik gibt. Ähnlich wie bei den Persona-Spielen hat Metaphor: ReFantazio ein rundenbasiertes Kampfsystem mit dem, was Atlus als “Mischung mit Echtzeit-Action” bezeichnet. Dieser genaue Einblick ist gleich hier für euch zu sehen:

Atlus hat enthüllt, dass sein aktuellstes Spiel, Metaphor: ReFantazio , am 11. Oktober bei einem speziellen Livestream-Event erscheint.

Ebenso wie bei den Persona-Spielen müssen wir unsere Zeit verwalten, damit wir Bindungen zu unseren Verbündeten aufbauen und so unsere Macht außerhalb des Dungeon-Crawling erhöhen können. Metaphor: ReFantazio spielt im fiktiven Vereinigten Königreich Euchronia, das nach der Ermordung seines Königs ins Chaos gestürzt wurde. In der Mitte des königlichen Turniers um den Thron begeben sich der Protagonist und seine Partnerfee Galiga auf eine Reise, um den verfluchten Prinzen zu finden, der für tot gehalten wurde, und schließen sich auf dem Weg mit neuen Verbündeten zusammen. Am 11. Oktober 2024 erscheint das Spiel für PC, PlayStation und Xbox. Und wem das 30-minütige Gameplay zu lang ist, bekommt einen neuen Trailer serviert: