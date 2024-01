Galaxy Unpacked 2024: Samsung legt mit Galaxy AI und der S24-Serie vor

Heute fand das Galaxy Unpacked 2024-Event im Technologie-Hotspot San Jose statt, in dessen Rahmen Samsung mit der neuen Galaxy S -Serie den Auftakt einer neuen Ära der mobilen künstlichen Intelligenz vorgestellt hat. Unter dem Schlagwort Galaxy AI wird es ganz neue KI-Möglichkeiten auf Smartphones geben, und der koreanische Hardware-Riese wirft hier seine gesamte Kompetenz in die Waagschale. Die Gerüchteküche brodelte schon heftig im Vorfeld: Ein eigenes ChatGPT, erweiterte Bildbearbeitungsfunktionen, gar eine tägliche Hilfe bei der Verwendung des Smartphones soll die KI mitbringen können. Doch was steckt nun tatsächlich dahinter? Der koreanische Konzern hat nun die Geräte offiziell vorgestellt, und hier bei uns lest ihr, was es mit der neuen Technik so alles auf sich hat! Zuvor jedoch noch ein kurzes Teaser-Video von Samsung höchstselbst:

Samsung hat dann keine Zeit vergeudet und ging gleich in die Vollen. Auch, wenn sich äußerlich nur geringfügig bis ganz wenig geändert hat, hat sich im Inneren dann doch einiges getan. Als erstes Unternehmen im Jahr 2024 legt Samsung die Messlatte schon ordentlich hoch, und das will was heißen. Hier findet ihr eine schön sortierte Zusammenfassung dessen, was der Konzern in den nächsten Monaten für uns in petto hat – schnallt euch an!

Über Galaxy AI

Der neueste Push wird nämlich KI sowohl auf Geräte als auch zu den Cloud-Diensten von Samsung bringen, und zwar für alle auf der Welt. Die neuesten Smartphones, also das Samsung Galaxy S24, S24+ und das S24 Ultra sind mehr auf euch eingestimmt als jemals zuvor. Galaxy AI wird euch neue Wege eröffnen, so der Hersteller, aber wie sieht das im Detail aus? Nun, die künstliche Intelligenz hilft euch so gut wie überall weiter. Da kommen Features wie die Live-Übersetzung (auch bei Telefonaten!) ins Spiel, ein Chat-Assistent, der euch sowohl das Wording anpassen lässt oder euren Text korrekturliest. Weiters gibt es die Funktion der Transkription, intelligentes Verfassen von Texten, aber auch intelligentes und völlig selbständiges Formatieren von Texten. Das kann viel Zeit ersparen, vor allem, wenn ihr viel Zeit mit Notizen und sonstigen textbasierten Apps verbringt.

13 Sprachen werden zum Launch unterstützt – das ist schon eine Hausnummer. Doch das ist noch nicht alles, denn Android Auto bekommt mit der KI-unterstützten Zusammenfassung eurer Nachrichten und cleveren Assistenzfunktionen wie das Teilen des eigenen Standorts oder der geschätzten Ankunftszeit sinnvolle Updates. Auch bei der Normalnutzung können sich User freuen, denn mit Circle to Search with Google müsst ihr nur den Home-Button lang halten. Danach kreist ihr etwas ein – etwa ein Tier, einen Text oder sonst etwas, und ihr bekommt sofort Google-Ergebnisse dazu. AI Photo Editing lässt euch Hintergründe erweitern, Personen wegschneiden oder umstellen, und bei Videos gibt es dank KI-generierten Zwischenbildern jederzeit die Möglichkeit, ein Slo-Mo-Feature zu verwenden. Super HDR rundet das Ganze vom Viewfinder bis zum Posten ab.

Wie steht’s um die Hardware?

An der grundsätzlichen Nahrungskette hat sich nichts verändert. Das Flaggschiff ist nach wie vor unbestritten das Samsung Galaxy S24 Ultra – hier geht’s zur Ankündigung. Dazu gehört natürlich der von der Note-Serie bekannte Stylus, die stärksten Kameras und vieles mehr. Neu ist dieses Mal das Titangehäuse, das für ein texturiertes Feeling sorgt, das Smartphone gleichzeitig leichter macht und alles auf ein neues Premium-Level hievt. Genauso verhält es sich bei den Kameras, denn die Ultra-Version bekommt einen neuen Sensor mit 5x optischem Zoom, das dann den Quad-Tele-Zoom mit 10x Zoom (durch KI verbessert) ermöglicht. Gerade in der Nacht machen sich dann Dinge wie eine verstärkte Bildstabilisation, die 160 % mehr Lichtstärke und mehr bezahlt. Dadurch, dass ihr dann kinderleicht dank KI Reflektionen wegretuschieren könnt, das Bild generell aufhübschen dürft und mehr, setzt dem Ganzen die Krone auf.

Dazu kommt eine verstärke Leistung und eine klasse Kühlung dank einer bis zu 1,9x größeren Dampfkammer-Lösung. Doch auch beim größeren Samsung Galaxy S24+ und beim regulären Galaxy S24 wird einiges los sein. Denn erstmals bekommen sämtliche Modelle einen OLED-Bildschirm mit adaptiver Bildrate zwischen 1 und 120 Hz. Gleichzeitig kann so ein Bildschirm bis zu 2600 nits hell werden, mehr als 40 % heller als zuvor. Die beiden Standardmodelle bekommen ein Design aus einem Guss spendiert, die Rückseite und der Seitenrahmen sind somit ein einziges Stück und nahtlos verbunden. Das führt gemeinsam mit dem neuesten Corning Gorilla Glass zu mehr Widerstandsfähigkeit gegenüber Stürzen, und das Display ist auch weniger für Kratzer anfällig. Ray Tracing, stärkere Kühlung, ein dünnerer Rand bei den Modellen, sieben Jahre lang Updates und dabei wird auch noch an die Umwelt gedacht: Hut ab vor Samsung, ein starkes Line-up für 2024!