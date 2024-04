Ugreen Nexode 300W GaN Wall USB-C Charger Test: Mehr Power auf dem Tisch

Mit dem Nexode 300W GaN Wall USB-C Charger bringt Ugreen ein zuverlässiges Ladegerät für Notebooks und all eure anderen Geräte!

Mehr zum Charger

Auf der offiziellen Website von Ugreen wird der Nexode 300W GaN Wall USB-C Charger in vielen Bildern übersichtlich vorgestellt. Bis zu drei Notebooks könnt ihr damit schnell wieder aufladen, und insgesamt stehen euch bei Verwendung dieses Produkts bis zu 300 Watt zur Verfügung. Das macht das Power Delivery 3.1-Protokoll möglich, das die Aufladung all eurer Geräte in schnellstmöglicher Manier garantiert. Der oberste Port des Ladegeräts kann dabei bis zu 140 Watt bereitstellen, das reicht sowohl für Alltagsnutzung als auch für so manche Enthusiasten vollkommen aus.

Dadurch, dass Ugreen so wie Anker GaN (Galliumnitrid) bei diesen Netzteilen verwendet, ergeben sich mehrere Vorteile. Einerseits ist der Ladevorgang effizienter, sprich ihr braucht weniger Strom und es fällt weniger Abwärme dabei an – heiße Ladegeräte gehören endgültig der Vergangenheit an. Andererseits kann so ein effizientes Teil auch kleiner werden, das bedeutet, der Nexode 300W GaN Wall USB-C Charger ist weitaus weniger wuchtig, als seine Power es vermuten ließe. Dieses Ladegerät bietet fünf USB-Anschlüsse (vier USB-C, ein USB-A) und kommt mit einem passenden Kabel. Packen wir es doch erst einmal aus!