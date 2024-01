Galaxy Unpacked 2024: Alles Wissenswerte zum Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung hat nicht nur Galaxy AI vorgestellt, sondern auch Smartphone-News zu verkünden. Lest hier alles über das Samsung Galaxy S24 Ultra!

Zum Samsung Galaxy S24 Ultra

Das Flaggschiff ist auch 2024 unbestritten das Samsung Galaxy S24 Ultra. Dazu gehört natürlich der von der Note-Serie bekannte Stylus, stärkere Kameras als beim regulären S24 und beim Schwestermodell S24+, und dieses Mal das Titangehäuse, das für ein texturiertes Feeling sorgt, das Smartphone gleichzeitig leichter macht und alles auf ein neues Premium-Level hievt. Genauso verhält es sich bei den Kameras, denn die Ultra-Version bekommt einen neuen Sensor mit 5x optischem Zoom, das dann den Quad-Tele-Zoom mit 10x Zoom (durch KI verbessert) ermöglicht. Gerade in der Nacht machen sich dann Dinge wie eine verstärkte Bildstabilisation, die 160 % mehr Lichtstärke und mehr bezahlt. Dadurch, dass ihr dann kinderleicht dank KI Reflektionen wegretuschieren könnt, das Bild generell aufhübschen dürft und mehr, setzt dem Ganzen die Krone auf. Was Galaxy AI so alles kann, lest ihr gleich hier.

Bei jedem Galaxy S24 Ultra gibt es mitgelieferte haptische Unterstützung. Mit dem im Gehäuse integrierten S Pen schreibt ihr komfortabler denn je, während eure Handschrift automatisch formatiert wird. Und mit Circle to Search könnt ihr einfach einkreisen, wonach ihr suchen möchtet. Damit nicht genug, Live Translate erlaubt es euch, euch in jeder Sprache verständlich zu machen. Mit seinem Titangehäuse ist das Premium-Smartphone nicht weniger als ein Design-Statement, dessen massive Akkulaufzeit und Widerstandsfähigkeit fantastische Vorteile bringen. Obendrein ist das mit 2600 nits Helligkeit bisher hellste und dynamischste Display integriert. Die Suggested-Edit-Funktion analysiert eure Fotos automatisch und schlägt diverse Änderungen vor, je nach Foto: Verwackelte Optik wird ausgeglichen, Reflektionen eliminiert, Hintergrundeffekte und Langzeitbelichtung können hinzugefügt werden und noch viel mehr!

Die technischen Daten