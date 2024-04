Ugreen bringt NAS-Lösungen für alle auf Kickstarter: Endlich sorglos sichern

Ugreen gibt den Verkaufsstart der ersten eigenen NAS-Produkte auf Kickstarter bekannt. Bis zu 96 Terabyte an Daten könnt ihr speichern!

Das verfügbare Portfolio besteht aus sechs Modellen, die alle Anwendungsfälle von privater bis geschäftlicher Nutzung abdecken. Besonders im Fokus stehen die beiden NAS Server NASync DXP4800 Plus und 480T Plus. Aber was ist der Unterschied?

NASync DXP4800 Plus: Der Allrounder

Das DXP4800 Plus ist die ideale Wahl für die Sicherung großer Datenmengen. Insgesamt stehen vier SATA-Bays und zwei M.2-Bays zur Verfügung, womit das DXP4800 Plus mit bis zu 96TB Speicherkapazität ausgestattet werden kann. Da HDDs im Durchschnitt deutlich günstiger sind als SSDs, ist dieses Modell auch für Heimanwender preislich attraktiv, büßt dank der SSD-Slots aber trotzdem keine Flexibilität ein. Auch die Anschlussmöglichkeiten können nahezu jeden Anwendungsfall abbilden, denn das NAS kommt mit einem HDMI-Anschluss, SD-Kartenleser und diversen USB-Ports (1x USB3.2, 1x USB-C, 1x USB3, 2x USB2).

NASync 480T Plus: Schnell und kompakt

Das 480T Plus ist perfekt geeignet für alle, die auf besonders schnellen Datenzugriff angewiesen sind, da es vier Bays für M.2-SSDs bietet und auf HDD-Einschübe verzichtet. Besonders Kreative, die häufig auf große Bild-, Audio- oder Video-Dateien zugreifen müssen, profitieren von diesem Modell, das rundherum auf hohe Arbeitsgeschwindigkeiten ausgelegt ist. Ein Intel Core i5 1235u sorgt für eine flüssige CPU-Performance. Der 10GB-Lan-Port, 8K-HDMI-Ausgang und die beiden Thunderbolt 4-Ports stellen sicher, dass die Anschlüsse nicht zum Flaschenhals für die Datenübertragung werden. Durch den Verzicht auf HDD-Bays ist das DXP480T Plus zudem sehr kompakt. Mit einem Gewicht von gerade einmal 0,9 kg und Maßen von 179 x 142 x 52 mm lässt es sich auch in kleinere Räume oder direkt neben dem Arbeitsrechner in das Homeoffice gut integrieren.

Ugreen: Sicher und preislich fair

Beide Modelle der NASync-Serie eint, dass sie eine sichere Alternative zu Cloud-Lösungen bieten, indem sie persönliche Daten auf lokalen Geräten speichern und so das Risiko von Informationsverlusten und Überwachung minimieren. Benutzer profitieren von erhöhter Kontrolle durch professionelle Datensicherheitsfunktionen, einschließlich mehrerer Sicherheitsebenen und starker Verschlüsselung. Zusätzlich sichert die Verwendung von SSL/TLS-Protokollen und die SHA256-Verschlüsselung, einem Standard im Finanz- und Kommunikationssektor, die Übertragung und gewährleistet die Vertraulichkeit von Benutzerkontoinformationen und Passwörtern.

Ein in die App integrierter Security Manager bietet Echtzeitschutz und führt regelmäßig Virenscans durch, um den Schutz der Benutzerdaten zu garantieren. Wie steht’s um die Verfügbarkeit, fragt ihr? Nun, beide Modelle sind auf Kickstarter – hier geht’s zur Kampagne – verfügbar. Zwischen dem 28. März und 9. Mai 2024 bietet Ugreen einen Early Adopter-Rabatt von 35 Prozent auf den UVP an. So ist das DXP4800 Plus um 454,- statt 699,99 Dollar erhältlich (424,- Euro), und das DXP480T Plus um 519,- statt 799,99 Dollar (484,- Euro). Was sagt ihr, wäre das etwas für euch?