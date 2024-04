Yale Smart Indoor Camera Test: Alles zuverlässig im Blick, jederzeit

Nicht nur Haustierbesitzer:innen erfreuen sich an der Yale Smart Indoor Camera. Was sie leistet, lest ihr hier im Review!

Über die Smart Indoor Camera

Das neue Yale Linus Smart Lock L2, der Smart Alarm, die Smart Indoor und Outdoor Cameras sowie die Smart Video Doorbell sind alle Teil des Yale Smart-Sicherheitsökosystems. All diese Geräte sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit anderen Yale-Produkten wie dem Smart Opener für Tor und Garage und den Smart-Aufbewahrungslösungen zusammenarbeiten. Doch was bringt das genau? Nun, die Anschaffung dieser Geräte muss nicht auf einmal erfolgen. Denn ihr könnt ganz simpel mit einem Produkt beginnen und es euch in der Praxis ansehen. Nach dem Test steht es euch frei, euer Haussicherheitssystem durch Hinzufügen weiterer Geräte je nach Bedarf auszubauen. Die Yale Home App ermöglicht dabei die Verwaltung all eurer Yale-Geräte von einem zentralen Ort aus, erhöht so die Nutzerfreundlichkeit und bietet euch die komplette Übersicht in eurem Smart Home.

Dabei habt ihr mit der Yale Smart Indoor Camera alles im Blick. Sie ist ideal für Haustierbesitzer:innen, Eltern oder Angehörige – so lässt sich jederzeit nachsehen, was gerade so in den eigenen vier Wänden passiert. So wie auch die anderen Lösungen des Herstellers bietet diese Kamera eine scharfe Live-Ansicht in Full HD-Auflösung, Zwei-Wege-Audio zur Kommunikation und eine Personenerkennung für genaue App-Benachrichtigungen. Damit nicht genug: An die Privatsphäre wurde genauso gedacht wie an eine Nachtsichtfunktion. So kann die intelligente WLAN-Kamera auch problemlos als Babymonitor verwendet werden, wenn ihr nachts den Schlaf oder die Aktivität eures Kindes prüfen wollt. Natürlich ist hier die einfache Einrichtung von Kamera und Anbindung an die App zu erwähnen – bevor wir uns dem Testbericht widmen, packen wir die Kamera doch zuerst einmal aus!