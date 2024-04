Unbox & Discover: Samsung bringt AI TV-Lineup nach Österreich

Samsung hat heute beim Unbox & Discover einen Einblick in sein 2024er TV- und Soundbar-Sortiment gegeben und die neuesten Neo QLED 8K und Neo QLED 4K TVs, OLED TVs und Soundbars vorgestellt. Als weltweit führender TV-Hersteller in 18 aufeinanderfolgenden Jahren erweitern die neuen Angebote von Samsung das Home-Entertainment-Erlebnis mit einer Reihe von leistungsstarken, AI-gesteuerten Lösungen. Die Geräte sind ab sofort auch in Österreich erhältlich.

Mit Neo QLED 8K die Sinne schärfen: Klarheit, Klang und intelligente Erlebnisse

Der Neo QLED 8K ist das Flaggschiff von Samsungs neuestem TV-Angebot, ausgestattet mit dem fortschrittlichen NQ8 AI Gen3-Prozessor, der einen bedeutenden Sprung in der AI-TV-Technologie darstellt. Dieser Prozessor verfügt über eine Neural Processing Unit (NPU), die doppelt so schnell ist wie sein Vorgänger, sowie über eine Verachtfachung der neuronalen Netzwerke von 64 auf 512 – für ein außergewöhnliches Seherlebnis mit gestochen scharfen Details, unabhängig von der Eingangsquelle.

Darüber hinaus schärft und glättet der AI Motion Enhancer Pro Bewegungen und macht dadurch schnelle Action flüssiger und klarer – ein Traum für Sportfans – während Real Depth Enhancer Pro durch die Optimierung der Kontraste im Vordergrund dem Bild eine lebensechte Tiefe verleiht und die Zuschauerinnen und Zuschauer jedes Mal mit in die Szene hineinzieht. All diese Funktionen definieren das Erlebnis eines großen Bildschirms neu und setzen einen neuen Standard für visuelle Immersion.

Der Neo QLED 8K liefert außerdem präzisen Sound, der von der AI-Soundtechnologie unterstützt wird. Der diesjährige Active Voice Amplifier Pro ist nun in der Lage, Dialoge aus Hintergrundgeräuschen zu extrahieren und zu verstärken, sodass jedes Wort deutlich zu hören ist. Object Tracking Sound Pro bereichert das Klangerlebnis durch die Synchronisierung des Klangs mit dem Geschehen auf dem Bildschirm und sorgt so für ein dynamischeres und fesselnderes Seherlebnis. Adaptive Sound Pro verfeinert das Klangerlebnis weiter, indem es den Ton intelligent an den Inhalt und die Raumakustik anpasst – für einen wirklich satten und naturgetreuen Klang.

Der Neo QLED 8K verfügt außerdem über AI-Funktionen, die die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer verstehen und sich an sie anpassen. Der AI Auto Game Mode schaltet sich beim Spielen ein, erkennt die Art des Spiels und optimiert Bild und Ton für ein noch intensiveres und fesselnderes Spielerlebnis. Der AI Customization Mode passt das Bild für jede Szene auf Basis der Nutzerpräferenzen an, während der AI Energy Mode Strom spart, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Diese Funktionen sorgen dafür, dass der Neo QLED 8K für alle Unterhaltungsbedürfnisse komfortabel, personalisiert und auch noch energieeffizient ist.

Erhältlich in zwei Modellen, QN900D und QN800D, und in Größen von 65, 75 und 85 Zoll, verspricht die Neo QLED 8K-Reihe ein unvergleichliches Seherlebnis, das neue Maßstäbe in der Kategorie der Premium-Großbildschirme setzt.

Intelligente Funktionen mit Samsung Tizen OS für verbesserte Integration und Personalisierung

Im Jahr 2024 werden die AI-TVs von Samsung das Nutzererlebnis mit fortschrittlicher Konnektivität und einer Reihe von intelligenten Funktionen, Apps und Plattformen neu definieren. Durch die Verwendung des leistungsstarken Tizen OS haben diese Innovationen ein Ökosystem geschaffen, das vernetzt, personalisiert und sicher ist. So lassen sich die Geräte mühelos in die digitalen Welten der Nutzerinnen und Nutzer integrieren und verwandeln die Bildschirme in eine zentrale Anlaufstelle für all ihre Bedürfnisse.

Die neuesten Fernsehgeräte von Samsung sind so konzipiert, dass sie sich sofort nach dem Einschalten mit einem intelligenten Ökosystem verbinden. In dem Moment, in dem die Nutzerinnen und Nutzer ihren neuen Samsung-Fernseher einschalten, erkennt der Fernseher bestehende Netzwerke und Geräte und verbindet sich mit ihnen – alles wird durch eine einfache Benachrichtigung auf dem Smartphone gesteuert. Diese mühelose Einrichtung erstreckt sich dank der Kompatibilität mit HCA und Matter auch auf alle Samsung-Geräte zu Hause sowie auf Geräte von Drittanbietern und IoT-Geräte. Dies macht zusätzliche Hubs überflüssig, sodass alles von der Beleuchtung bis hin zu Sicherheitssensoren direkt über den Bildschirm gesteuert werden kann.

Samsungs 2024er TV-Lineup bringt auch die Integration mit den Smartphones der Nutzerinnen und Nutzer auf ein neues Niveau. Diese können ihr Smartphone einfach in die Nähe des Fernsehers bringen, um Smart Mobile Connect zu aktivieren, wodurch das Gerät zu einer Universalfernbedienung für den Fernseher und die angeschlossenen Haushaltsgeräte wird. Darüber hinaus können Nutzerinnen und Nutzer ihre Smartphones jetzt als Game-Controller mit einer anpassbaren Benutzeroberfläche (UI) und haptischem Feedback verwenden und so ein bequemes und verbessertes Gameplay mit ihren Fingerspitzen erleben.

Über die Konnektivität hinaus bieten die Samsung 2024 Smart TVs mit ihren Apps und Plattformen auch ein hochgradig personalisiertes Erlebnis. Mit dem neuesten Zusatz von Widgets sind die TV-Bildschirme jetzt personalisierte Dashboards, die es ermöglichen, den Status ihres Zuhauses, Kamera-Feeds, Energieverbrauch, Wetter-Updates und mehr zu überwachen. Samsung stellt außerdem Samsung Daily+ vor, eine einheitliche Smart-Home-Plattform, die eine Vielzahl von Apps in den Kategorien SmartThings, Health, Communication und Workspace zusammenführt, die jeweils darauf abzielen, verschiedene Facetten des Lebensstils und der häuslichen Umgebung zu verbessern.

Sicherheit steht an erster Stelle, und mit Samsung Knox profitiert jede Funktion, App und Plattform, aber auch die mit dem TV verbundenen IoT Geräte im Heimnetzwerk von einem robusten Schutz durch mehrere Software- und Hardwareebenen, die einen unbefugten Zugriff auf die vernetzten Erlebnisse inklusive PIN Codes und Passwörter sicherstellen.

Umfassende Produktpalette für alle Unterhaltungsbedürfnisse: Neo QLED 4K, OLED, The Frame und Soundgeräte

Samsung stellt in diesem Jahr ein erweitertes und verbessertes Angebot an Fernsehern und Audiogeräten vor, das Nutzerinnen und Nutzern eine größere Auswahl für unterschiedliche Lebensstile und Vorlieben bietet. Diese umfassende Produktpalette unterstreicht Samsungs Engagement für Innovation und einen kundenorientierten Ansatz.

Die 2024er Neo QLED 4K-Reihe vereint die neuesten Innovationen der aktuellen Neo QLED 8K-Flaggschiff-Fernseher und verbessert das Fernseherlebnis mit bahnbrechenden Funktionen, die durch den NQ4 AI Gen2-Prozessor unterstützt werden. Dieser fortschrittliche Chip haucht nahezu jedem Inhalt Leben ein und gibt ihn in atemberaubender 4K-Auflösung wieder. Dabei optimiert der Prozessor mit seinen 20 neuronalen Netzwerken Bild und Sound für ein optimales Seh- und Hörerlebnis. Mit dem Real Depth Enhancer Pro und der Quantum Matrix Technology sorgt der Bildschirm für großartige Kontraste und feinste Details auch bei komplexen sehr hellen oder sehr dunklen Szenen. Mit dem weltweit ersten Pantone Validated Display für Farbgenauigkeit und Dolby Atmos für ein immersives Audioerlebnis setzt der Neo QLED 4K die Messlatte für das ultimative 4K UHD Erlebnis. Neo QLED 4K wird in Größen von 43 bis 98 Zoll erhältlich sein und eignet sich damit für unterschiedliche Betrachtungsumgebungen.

Samsung stellt außerdem den weltweit ersten OLED TV mit Glare-Free Display vor, das unnötige Reflexionen eliminiert und gleichzeitig tiefe Schwarztöne und lebensechte Farbdarstellung unter allen Lichtverhältnissen gewährleistet. Angetrieben von demselben beeindruckenden NQ4 AI Gen2-Prozessor wie die Neo QLED 4K-Reihe, verfügen die OLED-Fernseher von Samsung über Funktionen wie Real Depth Enhancer und OLED HDR Pro, die die Bildqualität auf ein neues Niveau heben.

Mit Funktionen wie Motion Xcelerator 144Hz, die für flüssige Bewegungen und schnelle Reaktionszeiten sorgen, ist Samsung OLED zudem die ultimative Wahl für Spiele. Ergänzt durch ein elegantes Design, werten diese OLED-Fernseher das Wohnzimmer auf. Erhältlich in drei Modellen – S95D, S90D und S85D – von 48 bis 83 Zoll, ist für jeden Haushalt das passende Modell dabei.

Die TVs aus dem The Frame Portfolio bieten den Nutzerinnen und Nutzern mit dem Art Store einen umfassenden Kunstgenuss durch den Zugriff auf über 2300 Kunstwerke aus über 60 weltweiten Museen und Galerien. Die 2024er Modelle bieten mit Art Streams eine monatlich kuratierte Auswahl von 20 Kunstwerken aus dem Art Store, die in einem Interwall von 5 Minuten gezeigt werden. Als besondere Auszeichnung erhielt der 2024er Art Mode nun auch die Pantone Validierung für farbgenaue Darstellung von Kunstwerken.

Das 2024 Portfolio umfasst auch die neueste Soundbar der Q-Serie, Q990D, die mit einem 11.1.4-Kanal-Setup mit Wireless Dolby Atmos aufwartet. Dieses Modell verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die Samsungs anhaltende Führungsposition als weltweit meistverkaufte Soundbar-Marke in den letzten 10 Jahren untermauern. Dazu gehören Innovationen wie Sound Grouping, wobei die Rücklautsprecher mit dem Sound der Soundbar für pulsierenden, raumfüllenden Klang synchronisiert werden, und die Option für persönliches Hören – Private Rear Sound -, mit der Nutzerinnen und Nutzer ihre Inhalte in geringerer Lautstärke nur über die hinteren Lautsprecher genießen können, ohne andere dabei zu stören.