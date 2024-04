Ab 2027 wird MORNINE, ein Roboter wie aus Detroit: Become Human hergestellt

Chery Automobile hat mit dem strategischen Partner AiMOGA den ersten hochbionischen Laufroboter der Welt namens MORNINE vorgestellt. Fast wie aus Detroit: Become Human!

Mehr über MORNINE

Mit MORNINE ist den beiden Unternehmen ein bahnbrechender Fortschritt in der Robotik gelungen. Der Gehroboter vereint modernste bionische Materialien, zukunftsweisendes Mecha-Design, Greiffähigkeiten sowie eingebettete umfassende branchenspezifische Sprachmodelle und setzt damit einen neuen Standard für Serviceroboter in verschiedenen Branchen. Mit einer Größe von 1,66 m und einem Gewicht von 55 kg ist MORNINE der Gipfel der Roboterinnovation. Der Roboter ist aus neuen bionischen Materialien wie bionischem Silikon und Leichtmetalllegierungen gefertigt, die nicht nur das Erscheinungsbild des Roboters verbessern, sondern auch die Interaktion mit dem Benutzer fördern. Sein Design nutzt die zukünftigen Gene von Wissenschaft und Technologie, die MORNINE nicht nur zu einem Werkzeug, sondern zu einem dynamischen Begleiter machen.

„MORNINE ist der erste humanoide Gangroboter, der in den Bereich der intelligenten Dienstleistungen einsteigt und stellt einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf Roboterfähigkeiten und potenzielle Anwendungen dar”, so Zhang Gui Bing, President of Chery International bei Chery Automobile. „MORNINE ist nicht nur in der Lage, die Dienstleistungsbranche zu revolutionieren, sondern auch ein integraler Bestandteil des täglichen Lebens zu werden und die Mensch-Roboter-Interaktion mit einer noch nie dagewesenen Raffinesse zu verbessern.” Derzeit gibt es zwei Arten von Robotern in der Industrie. Der eine ist hochgradig bionisch, mit sehr anthropomorpher Mimik und Armbewegungen; der andere ist sehr mechanisch und kann mit nur einer Gangart laufen. MORNINE vereint die beiden Roboter-Welten: Er ist hochgradig bionisch und kann laufen.

Was kann der Roboter?

Auf der Grundlage des allgemeinen KI-Großmodells erhält MORNINE ein automobilbezogenes Fachwissen und schafft so ein spezielles Branchen-Großmodell. Durch Deep-Learning-Training wird eine emotionale Maschine geschaffen, die es ermöglicht, menschliche Emotionen und Gefühle tiefgreifend zu verstehen und wahrzunehmen und ein einzigartiges interaktives Erlebnis von „Tausenden von Menschen mit Tausenden von Gesichtern, Hunderten von Menschen mit Hunderten von Persönlichkeiten” zu erreichen. Dadurch entsteht eine hochentwickelte „Emotions- und Persönlichkeits-Engine”, die personalisierte Interaktionen durch tiefes Verständnis und Wahrnehmung menschlicher Emotionen ermöglicht. Dies macht MORNINE zu einem einzigartigen Anbieter von emotionaler Begleitung und intelligenten, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittenen Servicelösungen.

MORNINE ist der erste Roboter, der in den Bereich der intelligenten Dienstleistungen einsteigt: Er bietet die Kombination des großen GPT-Sprachmodells mit dem humanoiden Gangroboter, der sowohl die Mensch-Computer-Interaktion als auch das Gehen beherrscht, um den Anforderungen der intelligenten Dienstleistungen in verschiedenen Szenarien gerecht zu werden. Er hebt sich in der Robotiklandschaft durch mehrere entscheidende Vorteile gegenüber seinen Mitbewerbern ab: Im Gegensatz zu Robotern von z. B. Boston Dynamics, die pneumatische Methoden verwenden, die laut und kostspielig sein können, verwendet MORNINE fortschrittliche bionische Materialien und Mechanismen, die einen leisen Betrieb und Kosteneffizienz gewährleisten. Diese Entscheidung verbessert das Benutzererlebnis und unterstützt auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell.

Einsatzgebiete für MORNINE

Während Teslas Roboter eine schnelle Entwicklung und Stabilität aufweisen, zeichnet sich MORNINE durch ein höheres Maß an Bionik und eine reichhaltigere Mimik aus, wodurch er sich weitaus besser für interaktive Servicefunktionen in verschiedenen Umgebungen eignet, die über industrielle Anwendungen hinausgehen. Er hebt sich durch seine klaren Anwendungsszenarien und den hohen Grad an Anthropomorphismus ab und steht damit in starkem Kontrast zu Xiaomi‘s CyberOnes geringerer Bionik und unbestimmtem Anwendungsbereich. Das Produkt ist speziell auf detaillierte und eindeutige Anwendungen zugeschnitten, wie z. B. im Einzelhandel, in der Familienpflege und in der emotionalen Begleitung, im Gegensatz zu Allzweckrobotern, denen spezielle Fähigkeiten fehlen. Doch wie sieht die Roadmap nun genau aus? Chery und AiMOGA geben dazu gerne Auskunft.

MORNINE wird zunächst als Inhaltsexperte in verschiedenen Bereichen wie 4S-Automobilgeschäften, Supermärkten und Buchhandlungen fungieren und dabei ein GPT-Sprachmodell und professionelle Wissensdatenbanken nutzen, um Expertenberatungsdienste anzubieten. In der nächsten Phase wird der Roboter um eine Roboter-Sicht für die Positionierung von Szenen und die Fähigkeit, sich zu bewegen, erweitert. In Kombination mit seinen anthropomorphen Greiffähigkeiten wird er einen umfassenden Verkaufs- und Einkaufsberatungsservice anbieten, der von der Beantwortung von Kundenanfragen bis hin zur Suche nach Produkten und deren Auslieferung reicht. Danach werden seine Fähigkeiten zur Erkennung von Emotionen weiterentwickelt, um Familien betreuen zu können – vom Erzählen von Geschichten für Kinder bis hin zum Erinnern älterer Menschen an ihre täglichen Routinen. Was sagt ihr dazu?