Galaxy Unpacked 2024: Alles Wissenswerte zum Samsung Galaxy S24

Dass auch ein Normal-Modell spannend sein kann, zeigt Samsung eindrucksvoll. Was kann es? Lest hier alles über das Samsung Galaxy S24!

Im Vergleich zum Ultra-Modell und zum großen S24+-Bruder braucht sich aber das reguläre S24 nicht verstecken. Denn erstmals bekommen sämtliche Modelle einen OLED-Bildschirm mit adaptiver Bildrate zwischen 1 und 120 Hz. Gleichzeitig kann so ein Bildschirm bis zu 2600 nits hell werden, mehr als 40 % heller als zuvor. Die beiden Standardmodelle bekommen ein Design aus einem Guss spendiert, die Rückseite und der Seitenrahmen sind somit ein einziges Stück und nahtlos verbunden. Das führt gemeinsam mit dem neuesten Corning Gorilla Glass zu mehr Widerstandsfähigkeit gegenüber Stürzen, und das Display ist auch weniger für Kratzer anfällig. Ray Tracing, stärkere Kühlung, ein dünnerer Rand bei den Modellen und dabei wird auch noch an die Umwelt gedacht: Was gibt es daran nicht zu mögen? Zudem wird auch Galaxy AI (wir berichteten bereits) auf diese Modelle kommen.

Dass klein aber nicht mit schwach gleichzusetzen ist, zeigt schon allein, dass auch das Standardmodell die volle Nightography-Suite bekommen hat. Mit Night Selfie, Night Portrait und Night Video lichtet ihr eure Nachtabenteuer kristallklar und scharf ab, ohne an der Farbe zu verlieren. Diese Features profitieren zudem von der Space Zoom-Funktion, die durch KI automatisch stabilisiert wird. Auch das kleinste Smartphone im Bunde besteht zu einem guten Teil aus recycelten Materialien, bekommt das hellste Display, einen gepanzerten Aluminium-Rahmen und die Sicherheits-Suite rund um Samsung Knox. Vier stilvolle Farben (Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet und Amber Yellow) bringen da Farbe in euer Leben, und da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Widmen wir uns noch der gesamten verbauten Technik des Samsung Galaxy S24!

Die technischen Daten