Galaxy Unpacked 2024: Alles Wissenswerte zum Samsung Galaxy S24+

Auf großem Fuß: Das neueste Modell der großen S-Serie wurde nun angekündigt. Was kann es? Lest hier alles über das Samsung Galaxy S24+!

Über das Samsung Galaxy S24+

Selbst, wenn das Ultra-Modell das größte und beste Gerät des Portfolios ist, so ist auch beim S24+ einiges los. Denn erstmals bekommen sämtliche Modelle (auch das kleine!) einen OLED-Bildschirm mit adaptiver Bildrate zwischen 1 und 120 Hz. Gleichzeitig kann er bis zu 2600 nits hell werden, mehr als 40 % heller als zuvor. Die beiden Standardmodelle bekommen ein Design aus einem Guss spendiert, die Rückseite und der Seitenrahmen sind somit ein einziges Stück und nahtlos verbunden. Das führt gemeinsam mit dem neuesten Corning Gorilla Glass zu mehr Widerstandsfähigkeit gegenüber Stürzen, und das Display ist auch weniger für Kratzer anfällig. Ray Tracing, stärkere Kühlung, ein dünnerer Rand bei den Modellen und dabei wird auch noch an die Umwelt gedacht: Was gibt es daran nicht zu mögen? Zudem wird auch Galaxy AI (wir berichteten bereits) auf diese Modelle kommen.

Für Gaming-Power ist gesorgt: Das Handy liefert um bis zu 57 % kraftvolleres Ray-Tracing mit Hardwarebeschleunigung. Obendrein kümmert sich das verbesserte Kühlsystem um eure Hände, so dass der flammende Eifer im Game auch dort bleibt und euch nicht die Handballen versengt. Neben Always-on-Display und einer starken 50 MP-Kamera, einer Schnellladefunktion (bis zu 45 Watt) und einem schönen Äußeren ist das Samsung Galaxy S24+ aber auch praktisch. Das strapazierfähige Armor AL 2.0-Gehäuse ist 10 % stärker als beim Vorgängermodell und besteht aus Aluminium, welches sogar schadensresistenter ist als jenes, das in der Raumfahrt verwendet wird. Ein Staub- und Wasserschutz nach IP68-Standard rundet das Ganze gelungen ab und macht dieses Smartphone den Alltag mehr als nur tauglich, egal, wie dieser bei euch aussehen mag.

Die technischen Daten