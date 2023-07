Free-to-play-Titel Pokémon Sleep ist ab sofort in Europa verfügbar

Die Schlaf-Tracking-App Pokémon Sleep zum Thema Pokemon ist jetzt in Europa verfügbar. Macht ihr bei dieser Reise mit?

Mehr zu Pokémon Sleep

Wie wir bereits berichteten, wird der Titel euren Schlaf messen und bewerten. Spielerisch sollt ihr so zu mehr Ruhe und zu gesünderem Schlafverhalten kommen – ob das funktioniert? Die App ermöglicht es den Spieler:innen, Pokemon basierend darauf zu fangen, wie sie schlafen. Das Spiel zeichnet bis zu zwei Schlafsitzungen pro Tag auf, wobei eine Schlaf-Aufzeichnung mindestens 90 Minuten dauern soll. Etwas pikant: Pokémon Sleep funktioniert nur dann, wenn ihr die App während eures Schlafs geöffnet lasst und sich euer Smartphone an einem Ladegerät befindet. Da bietet sich Zubehör an, mit dem ihr euer Smartphone auch ohne Kabel laden könnt! Denn das Spiel warnt ausdrücklich davor, dass es nicht funktioniert, wenn das Telefon auf einem Beistelltisch gelassen wird – ihr solltet euer Handy wirklich auf die Matratze neben euch legen. Okay!

Wir werden nach der Menge an Schlaf beurteilt, die wir zusammenkriegen, was dann zu einer Schlafpunktzahl beiträgt. Diese Schlafpunktzahl wird dann zu einer Punktzahl hinzugefügt, die aus einem Relaxo-Minispiel verdient wurde. Je höher die Punktzahl, desto wahrscheinlicher werden mehr Pokémon und ihre verschiedenen Schlafstile auftauchen. Bestimmte Pokémon erscheinen nur unter verschiedenen Voraussetzungen, da macht etwa Display nach oben oder Display nach unten bei eurem Smartphone einen Unterschied. Laut Takato Utsunomiya, COO der Pokémon Company, “ist die Idee hinter Pokemon Sleep, ein Spiel zu sein, bei dem man sich darauf freut, morgens aufzuwachen”. Der Titel wurde ursprünglich im Mai 2019 für iOS und für Android angekündigt, wobei The Pokémon Company versprach, dass es “Schlafen in Unterhaltung verwandeln” würde, indem die Zeit von Spieler:innen, die im Schlaf verbracht wird und die Zeit, in der sie aufwachen, einen Einfluss auf das Gameplay hat. Schlaft ihr mit um die Wette?