Pokemon Company veröffentlicht Gameplay-Trailer zu Pokémon Sleep

Die Pokemon Company gab bekannt, dass die Vorregistrierung für Pokemon Sleep begonnen hat, seine Schlaf-Tracker-App, die seit 2019 in Arbeit ist.

Pokemon Sleep verwandelt den Schlaf in etwas Spaß und verwendet unser Smartphone oder Pokemon Go Plus +. Wenn wir eines der beiden Geräte neben unser Kissen legen, kann die App die Ergebnisse unseres Schlafes verfolgen, indem sie die Schlafstile von Pokemon zeigt, die auf dem Bildschirm erschienen sind. Natürlich gibt es einen Professor, der heißt in diesem Spiel Neroli, und klarerweise wird da euer Schlafergebnis aufs Genaueste untersucht. Je mehr Schlaf ihr zusammenbringt, umso größer wird euer Relaxo, und je größer das Pokémon wird, umso mehr Pokémon versammeln sich rundherum. Drei Arten des Schlafs gibt es, nämlich Dösen, Schlummern und Tiefschlaf. Und je nachdem, wie euer Schlaftyp zu den Schlafmustern passt, erscheinen dann andere Monsterchen.