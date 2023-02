Anker 633 Magnetic Wireless Charger (MagGo) Test: Ladestation für iPhone und AirPods mit Kniff

Der Twist bei dieser Ladelösung ist, dass es kein stationäres Ladegerät ist, sondern in Wahrheit eine aufwändige Halterung für eine Powerbank. Diese ist in Wahrheit ein MagGo-Akkupack ( bereits getestet ), und bietet die selben 5.000 mAh Fassungsvermögen. So habt ihr im Fall des Falles auch eine Möglichkeit, im Haus herumzugehen und euer iPhone problemlos weiter laden zu lassen. Zudem könnt ihr den Winkel des Ständers um bis zu 40° verstellen, und gemeinsam mit den Magneten, die das Smartphone sowohl im Hoch- als auch im Querformat festhalten, gibt es hier ganz schön viel Komfort. Zudem wird ein 25 Watt USB-C-Netzteil, ein 1,5 m langes USB-C-Kabel und eine Bedienungsanleitung mitgeliefert – wie das Ganze aussieht, könnt ihr in unserem Unboxing-Video sehen:

Die offizielle Website zum Produkt ist natürlich voll des Lobes. Da wird von doppelter Power gesprochen, immerhin könnt ihr euer MagSafe-kompatibles iPhone (12 oder aktueller) gemeinsam mit euren kabellosen Earbuds (via Qi) gleichzeitig aufladen. MagSafe bedeutet wie üblich, dass Magnete euer Smartphone automatisch einrastet und ideal auf der Ladefläche positioniert wird. Diese Magnete gibt es allerdings nicht für den Boden des Anker 633 Magnetic Wireless Charger (MagGo) , auf dem ihr das Ladecase eurer AirPods et al aufladen könnt – da müsst ihr euch auf den aufgezeichneten Kreis verlassen und darauf achten, ob euer Gerät auch tatsächlich auflädt!

Der Anker 633 Magnetic Wireless Charger (MagGo) bietet euch eine interessante Lade-Lösung für daheim und das Büro an. Lest unser Review!

Die clevere Ladestation im Alltag

Habt ihr die Station des Anker 633 Magnetic Wireless Charger (MagGo) in eurem Zuhause oder an eurem Arbeitsplatz angebracht, steht sie erstmal da. Die Verarbeitungsqualität ist – typisch für Anker – enorm hoch, und das Zubehör steht bombensicher und rutschfest da. Das 1,5 m lange USB-C-Kabel macht dabei dank einer klugen Führungsschiene kein Problem, und das Produkt wartet auf seinen Einsatz. Wollt ihr euer iPhone etwa über Nacht laden, haltet ihr das Smartphone einfach mit dem Rücken voran an die Ladefläche. Die Magneten erledigen den Rest, und euer Handy wird optimal positioniert und sofort mit 7,5 Watt aufgeladen.

Gleichzeitig könnt ihr jederzeit die Ladefläche am Standfuß der Station nutzen und dort etwa das Ladecase eurer AirPods Pro oder Vergleichbares via Qi-Protokoll aufladen. Ist euer iPhone zur Genüge geladen, nehmt ihr das Gerät einfach vom Magneten, und fertig. Ihr braucht übrigens beide Hände, wenn ihr dies tun wollt: Eine hält euer Handy, die andere die Station des Anker 633 Magnetic Wireless Charger (MagGo) – so stark sind die Magneten! Doch einen Twist gibt es, und zwar könnt ihr das Handy einfach mitsamt dem portablen Akku-Pack nach oben wegheben. So bleibt das MagGo-Ladegerät per Magnet mit eurem iPhone verbunden und lädt munter weiter, bis ihr es mit oder ohne Smartphone wieder zurück in seine Basisstation steckt. So sieht das Ganze in Action aus: