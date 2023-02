Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) Test: Wuchtig, aber richtig stark

Wenn es euch eher um reine Leistung denn um Handlichkeit geht, seid ihr mit der Entscheidung für eine Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) komplett richtig unterwegs. 10.000 mAh reichen für fast zwei komplette Ladungen oder mehr (je nach iPhone), und mit den richtigen Kabeln könnt ihr auch andere Produkte problemlos laden. Das soll aber nicht heißen, dass dieses Produkt deswegen ein Ziegelstein oder Ähnliches ist: Anker hat es geschafft, die Abmessungen trotz all der Power ziemlich gering zu halten. Das Akku-Pack passt perfekt in jede Jackentasche und natürlich auch in einen Rucksack, so könnt ihr jederzeit die massive Power nutzen.

Der integrierte Flip-Stand sorgt dabei für einen stabilen Stand, wenn ihr einen geraden Platz zum Hinstellen habt. Euer iPhone wird dabei fest gehalten, egal ob im Hoch- oder im Querformat. Das macht richtig Laune und sorgt für unterbrechungsfreien Mediengenuss, endlose Video-Calls und mehr. Allerdings muss gesagt werden, dass der wuchtige Zusatzakku euer Smartphone mehr als nochmal so dick macht, und um einiges schwerer. Reguläres Telefonieren beispielsweise hält ein durchschnittliches Handgelenk nur mäßig lange durch! Abgesehen davon macht die Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) ihre Sache richtig gut, und 80 Euro sind für das Gebotene ein fairer Preis.