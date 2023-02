Anker 622 Magnetic Battery (MagGo with PopSockets Grip) Test: Schlanke Power, immer dabei

Während die Anker 622 Magnetic Battery (MagGo with PopSockets Grip) als Stativ-Ersatz ungeeignet ist, tut sie ihren eigentlichen Zweck. Leichtgewichtig und relativ schlank (in etwa so dick wie euer iPhone) könnt ihr die Powerbank schnell in einer Jackentasche oder in einem Rucksack verstauen, bis sie zum Einsatz kommt. Die Installation, wenn man so will, ist denkbar simpel: Einfach zur Rückseite eures Smartphones halten, einrasten lassen, fertig. Auf Wunsch könnt ihr den Akku-Pack auch auf dem Rücken eures iPhones belassen und die Ladefunktion deaktivieren.

Das Produkt ist in verschiedenen Farben erhältlich, was ihr natürlich farblich mit eurem Smartphone abstimmen könnt. Ich persönlich empfinde die Verbindung von Powerbank und PopSocket-Griff als ganz nützlich, gerade unterwegs kann man oft das Eine, aber auch das Andere brauchen! Die Verarbeitungsqualität ist gewohnt hoch und hier kann man nicht meckern. Bleibt nur noch die Preisfrage: Anker bietet das Zubehör um etwa 60 Euro an – nicht gerade wenig. Aber MagSafe-kompatible Akku-Packs kosten einfach ihr Geld, und die Anker 622 Magnetic Battery (MagGo with PopSockets Grip) ist ein interessantes Cross-Over mit einer cleveren Halterung!