Dragon’s Dogma 2 erscheint am 22. März 2024 – großer Trailer veröffentlicht

Ein Veröffentlichungsdatum vom 22. März 2024 wurde am Dienstag im Rahmen eines speziellen Showcase-Videos bestätigt, das unten angesehen werden kann. Der Livestream, der von Regisseur Hideaki Itsuno und Produzent Yoshiaki Hirabayashi präsentiert wurde, enthielt viele frische Gameplay-Aufnahmen, darunter die Enthüllung neuer Monster wie Talos, ein Riese, der aus dem Meer auftaucht. Capcom bot auch einen Überblick über die Geschichte und eine Einführung in einige zentrale Charaktere und Quest-Details.

“Dragon’s Dogma ist eine Geschichte der Erweckten, deren Herz vom Drachen genommen wird”, sagte Hirabayashi. Während diese Fortsetzung die Weltkulisse des ersten Spiels widerspiegelt, findet das Abenteuer in einer parallelen und vier Mal so großen Welt statt. Die Vorbestellungen für das PS5-, Xbox Serie- und PC-Spiel (via Steam) beginnen ab sofort, wobei der Titel (wie mittlerweile üblich) in den Standard- und Deluxe-Editionen erhältlich ist. Dragon’s Dogma 2 wurde letztes Jahr während eines Live-Streams zum 10-jährigen Jubiläum des ursprünglichen Spiels angekündigt. Freut ihr euch schon darauf?