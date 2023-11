Veröffentlichung von Dragon’s Dogma 2 steht wohl kurz bevor

Capcoms Dragon’s Dogma 2 wurde in Saudi-Arabien bewertet, was darauf hindeutet, dass es schon bald veröffentlicht wird.

Lange hat es gedauert, und nun ist es so weit – ein Veröffentlichungsdatum für die RPG-Fortsetzung ist möglicherweise nicht allzu weit entfernt. Offiziell hat der japanische Verlag nicht gesagt, wann Dragon’s Dogma 2 veröffentlicht wird. Jüngste praktische Demos bei Veranstaltungen wie der Tokyo Game Show deuten jedoch darauf hin, dass das Spiel schon auf der Zielgeraden ist. Capcom hat kürzlich auch eine Frage-und-Antwort-Runde für Investoren in englischer Sprache veröffentlicht, in der behauptet wird, dass ein „unbekannter Titel bis zum Ende seines Geschäftsjahres, das im März 2024 endet, veröffentlicht wird“.