Dragon’s Dogma 2: Vier mal so große Welt wie im Vorgängertitel

In Dragon’s Dogma 2 wird es eine Menge zu erforschen geben, wenn es nach Hideaki Itsuno von Capcom geht. Lest mehr!

Über Dragon’s Dogma 2

Wir haben keine Menge neuer Dragon’s Dogma 2-Informationen im Showcase von Capcom erhalten, aber Regisseur Hideaki Itsuno schien einen Kontext für den vor ein paar Wochen veröffentlichten Trailer zu bieten. Eines dieser Details ist, dass das Action-RPG eine sehr große Welt haben wird. “Dragon’s Dogma 2 ist mit der RE-Engine gebaut, was zu einer dichten Welt mit hoher grafischer Wiedergabetreue führt. Sie werden eine Welt genießen, die etwa viermal so groß ist wie das ursprüngliche Drachendom, mit mehr zu erleben als je zuvor”. Spiele versprechen größere Welten, seit es Spielwelten gab, von denen man sprechen kann – Starfield verkauft uns über 1.000 Planeten – aber in Videospielen und anderen Lebensbereichen wird die Bedeutung der Größe heiß diskutiert.

Ein Teil der Attraktivität des Vorgängertitels war jedoch die Dichte seiner Welt – es war nicht eine dieser riesigen, aber leeren Videospiellandschaften – also ist die Frage hier, ob diese Dichte wirklich in einer viel größeren Welt aufrechterhalten wird. Die offizielle Steam-Website tut das ihre, um den Hype zu nähren: Als erzählerisch reifes Einzelspieler-Action-RPG wird es beschrieben, und ihr sollt ein einzigartiges Abenteuer erleben, als ob ihr nie allein unterwegs seid. All die Gameplay-Elemente werden durch Physiktechnologie, künstliche Intelligenz (KI) und die neueste Grafik noch weiter verbessert, um eine wirklich fesselnde Fantasy-Welt in Dragon’s Dogma 2 zu schaffen. Noch gibt es kein geplantes Veröffentlichungsdatum seit seiner Ankündigung im Vorjahr – aber warten wir mal ab. Freut ihr euch auf den Titel?