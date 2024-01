Dragon’s Dogma 2: 18 Minuten Gameplay im Video veröffentlicht

IGN hat ein 18-minütiges Gameplay-Video von Dragon’s Dogma 2 veröffentlicht, das die Fähigkeiten der Kämpfer-, Dieb-, Krieger- und Zaubererklasse zeigt.

Action in Dragon’s Dogma 2

Der lang erwartete Action-Kracher wird am 22. März 2024 für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen erscheinen. Uns erwartet wohl mehr von dem, was schon den Vorgängertitel so gut gemacht hat, und IGN hat mehr Infos in Videoform für uns. Hier ist das Material gleich für euch: