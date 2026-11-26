Honeyglow Woods erschien ursprünglich am 8. Juli 2026 und ist wie bereits gesagt kein klassisches Mega-DLC, sondern ein sogenanntes Adventure Pack. Gameloft positioniert dieses Format damit deutlich kompakter als etwa Wishblossom Ranch , A Rift in Time oder das aktuelle Keepsake Sea , konzentriert sich dafür aber auf ein einzelnes Disney-Universum und dessen ganz eigene Atmosphäre. Das Basisspiel ist natürlich Voraussetzung, die Erweiterung selbst kostet 16,99 Euro und enthält nebenbei auch gleich 2.000 Mondsteine. Das ist ein netter Zug und macht das Paket zu einem Preis-Leistungs-König.

Die Erweiterung ist als Adventure Pack bewusst kleiner gehalten als die großen Erweiterungen um rund 30,- Euro, verzichtet dafür aber kaum auf Charme, neue Spielmechaniken und jede Menge Deko-Stoff. Die offizielle Website verspricht es bereits: Tief im Dreamlight Valley liegt der Honigschimmerwald, ein idyllischer Ort, an dem ihr einst gemütliche Nachmittage mit lange vermissten Freunden verbracht habt. Dort begegnet ihr dem stets optimistischen Winnie Puuh, dem mutigen, aber ängstlichen Ferkel und dem melancholischen I-Aah, der zwar still die Trübheit des Waldes hinnimmt, aber stets eine Portion Aufmunterung gebrauchen könnte.

Der erste Eindruck

Schon beim Betreten des Honigschimmerwalds wird klar: Hier wurde nicht einfach ein neuer Bereich auf die Karte gesetzt, sondern eine eigene kleine Welt mit unverkennbarer Winnie Puuh-Identität geschaffen. Blumenwiesen, neblige Sümpfe, Wasserläufe und riesige honigwabenartige Strukturen sorgen für Abwechslung, während die warme Farbpalette sofort an goldene Nachmittage, Honigtöpfe und gemütliche Waldspaziergänge erinnert. Die vier neuen Gebiete sind wie üblich mit Liebe zum Detail erschaffen worden. Sie laden zum Erkunden ein, enthalten Rätsel, Geheimnisse und genug Raum, um eure eigene kreative Handschrift darauf zu legen. Besonders schön: Der Wald wirkt bewusst gemütlich und einladend, genau die richtige Bühne für Puuh und seine Freunde.

Der eigentliche Kern der Erweiterung sind natürlich die drei neuen Bewohner: Winnie Puuh, Ferkel und I-Aah. Ihr trefft sie im Wald, helft ihnen bei ihren jeweiligen Problemen und könnt sie anschließend ins Tal einladen, wo sie eigene Häuser, Freundschaftsquests und Belohnungen mitbringen. Die Charaktere sind dabei ganz stark an die jeweiligen Originale angelehnt. Puuh strahlt seinen typischen, unerschütterlichen Optimismus aus, Ferkel kämpft sichtbar mit seinen Ängsten, und I-Aah bringt diese wunderbar trockene Melancholie mit, die ihn seit Jahrzehnten so liebenswert macht. Die Dialoge und Quests fangen diesen Ton überraschend gut ein und fühlen sich dabei sehr Disney-like an. Dieses Kunststück hat Gameloft schon öfters geschafft, und das wiederholt sich auch in Honeyglow Woods.

Imkerei als neues Herzstück

Die größte spielerische Neuerung ist zweifellos die Imkerei. Ihr stellt Bienenhäuser auf, pflanzt Blumen darum herum und lasst die Bienen diese bestäuben. Je vollständiger die Bestäubung, desto mehr Goldenen Honig produziert das Bienenhaus, und derart optimierte Häuser beschleunigen sogar das Wachstum umliegender Blumen. Das klingt zunächst nach einer kleinen Nebensache, entwickelt sich aber schnell zu einem der befriedigendsten Gameplay-Loops des Packs. Ihr plant eure Blumenbeete, optimiert die Platzierung der Bienenhäuser und erntet regelmäßig Goldenen Honig, der sowohl für Quests als auch für unzählige neue Rezepte und Möbelstücke benötigt wird. Für Cozy-Game-Fans ist das ein echtes Highlight.

Mit dem Goldenen Honig eröffnet sich eine ganze Palette neuer Inhalte. Ob warme Milch mit Honig, Honeycrunchriegel, Puuhs Geburtstagstorte in der Küche oder Lampe und Teppich beim Dekorieren: Der Honig durchzieht praktisch jeden Bereich des Packs. Das ist natürlich perfekt, da es optimal zur Erweiterung passt. Wenig ist es auch nicht denn insgesamt warten gleich zwölf neue Baupläne, zahlreiche Rezepte, Möbel, Kleidung und Deko-Objekte darauf, entdeckt und gebaut zu werden. Wer gerne sein Tal verschönert, wird hier fündig, und wer gerne kocht, bekommt ebenfalls reichlich Nachschub. Dass Honeyglow Woods so komplett auf Honig und Winnie Puuh ausgerichtet ist, definiert auch die Zielgruppe entsprechend.

Viel Neues für die Fans

Neben der Imkerei gibt es auch ein kleines Mini-Spiel, das direkt aus den Büchern und Filmen bekannt ist. Dazu kommen neue Begleiter und Tierchen, neue Früchte, Gemüse, Fische und weitere Sammelobjekte, die den Wald lebendig machen. Diese kleineren Aktivitäten sorgen dafür, dass sich das Pack trotz seiner kompakteren Größe nicht leer anfühlt. Im Gegenteil: Die Mischung aus Quests, Sammeln, Dekorieren und Mini-Spielen erzeugt genau den gemütlichen Rhythmus, den man von einem Disney Dreamlight Valley: Honeyglow Woods erwartet.

Für die 16,99 Euro gibt es ein ganz schönes Mehr an Atmosphäre, zuckersüße Charaktere und doch an die zwölf Stunden Spielzeit für die Hauptstory. Dass ihr zusätzlich auch 2.000 Monde bekommt, versüßt den Deal nur weiters. Mit der Imkerei und dem doch fokussierten Ansatz des Adventure Packs erwartet euch hiermit insgesmt eines der besseren Preis-Leistungs-Angebote von Gameloft, angesichts der Fülle an Inhalten. Solltet ihr aber dem Hundert-Morgen-Wald nichts abgewinnen können, dann ist natürlich diese Erweiterung auch nichts für euch.