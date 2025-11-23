Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch Test (PS5): Größer, schneller, weiter

Mit Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch erwartet uns der dritte DLC, der zweifelsohne der beste ist. Lest hier mehr! Über Wishblossom Ranch Die Erweiterung Wishblossom Ranch (zur offiziellen Website) entführt uns an einen besonderen Ort, der von Wünschen angetrieben wird, wo Pferde früher frei in einem wunderschönen Ranch-Bereich herumliefen. Inmitten der Blütenwunschberge liegt ein besonderer Ort, der von den tiefsten Wünschen der Herzen angetrieben wird. Hier galoppierten einst wilde Pferde und in den Ställen herrschte reges Treiben. Doch dann fiel die Ranch in die Hände von jemandem, der sie vernachlässigte, und es kam zu einem mysteriösen Phänomen, dem Verfall. Schwingt euch in den Sattel und legt los! Meine Wortwahl ist kein Zufall: Die Pferde sind das herausragende Merkmal dieses Pakets und sie sind absolut bahnbrechende Ergänzungen in der Welt von Disney Dreamlight Valley. Alles, was ihr bislang zu Fuß tun konntet, kann viel besser gemacht werden, wenn ihr dabei einen treuen Begleiter reitet. Ernten, Bergbau, Graben, Gießen und Entfernen von Hindernissen sind alles Rollen, auf die sich eure Pferde spezialisieren und euch bei der Bewältigung helfen können. Diese lästigen Aufgaben, die sich manchmal wiederholend und mühsam anfühlen können, machen irgendwie Spaß und sind wieder neu gestaltet.

Viel zu tun Obwohl sie keine vollwertigen Dorfbewohner sind, haben Maximus von Rapunzel, Khan von Mulan und Pegasus von Hercules alle einzigartige Persönlichkeiten und Fähigkeiten, die euch sicherlich das Gefühl geben, mehr als einfache tierische Verbündete zu sein. Wir können auch eine Reihe von benutzerdefinierten Pferden erstellen, mit vielen Designoptionen zur Auswahl, einschließlich verschiedener Farben, Muster, Sättel, Haartypen und vielem mehr. Alle Pferde, sowohl die regulären wie auch die Disney-Pferde, haben auch viele einzigartige Interaktionen, wie Fütterung und Bürsten. Und natürlich war das Reisen noch nie schneller oder machte je mehr Spaß. Die Pferde können in allen Welten (auch von Storybook Vale und von A Rift in Time) verwendet werden, sodass ihr mit euren Reittieren überall erkunden können, wo ihr es nur wollt. Insgesamt fühlen sich die Pferde überraschend komplex und ausgereift an, genau wie normale Charaktere. Allerdings muss man sagen, dass die neuen Gebiete viel weitläufiger und geräumiger sind, was sie im Vergleich zu den vorherigen Erweiterungen sowie dem Grundspiel angenehm hervorhebt. Ohne Pferd lauft ihr ewig durch die Blütenwunschberge, und mit Pferd gelangt ihr in den alten Umgebungen irgendwie viel schneller von A nach B. Ich würde so weit gehen, dass sich die vorherigen Welten fast beengend anfühlen. Noch mehr zu erleben Die neuen Dorfbewohner sind unglaublich aufregend, mit einigen Charakteren, auf die ich schon lange gewartet habe. Cruella De Vil und Tinker Bell sind meine persönlichen Favoriten, aber es ist auch wunderbar, Schneewittchen endlich zu sehen. Die Aufnahme von Tigger macht besonders Spaß und gibt Fans Hoffnung, dass wir in zukünftigen Updates mehr Charaktere aus Winnie Puuh sehen werden. Es gibt eine entzückende Mischung aus Charakteren, und es fühlt sich an, als wäre für jeden etwas dabei, zusammen mit vielen fesselnden Quests und Belohnungen, die es auf dem Weg zu entdecken gilt. Die Biome in diesem DLC sind einige der atemberaubendsten und einzigartigsten Orte, die wir bisher gesehen haben, und erfüllen viele der großen Fan-Wünsche für das Spiel. Die Wunschalpen sind ein wunderschönes, schneebedecktes Wunderland, komplett mit einem gemütlichen Stadtgebiet. Das Wunschblütenherz fühlt sich modisch und ein wenig unheimlich an, mit atemberaubenden Wahrzeichen wie einem Leuchtturm und einer massiven Metallbrücke. Der Feenhain verbindet Bereiche mit Süßigkeiten mit übergroßen Gegenständen wie riesigen Schmetterlingen und Blumen, was perfekt zu Vanellope passt.

Wishblossom Ranch: Die Technik Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch auf der PS5 überzeugt mit einer bezaubernden Grafik, die ihre alpine Ranch und die magischen Biome in liebevollen, detailreichen Umgebungen darstellt. Die Farben sind lebendig und die Animationen der Pferde und Charaktere flüssig, was das Eintauchen in die Welt erleichtert. Dabei bleibt der typische Flair des Grundspiels natürlich erhalten und bietet euch im Prinzip mehr vom Selben, allerdings nur noch weiter verfeinert. Musikalisch bietet das Spiel eine stimmungsvolle Untermalung mit sanften, thematisch passenden Melodien, die die Atmosphäre der Ranch und der Abenteuer stärken. Wie üblich bei auch bisherigen 1.0-Updates kommt es aber auch in Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch noch vor, dass bei Texten etwa Deutsch und Englisch gemischt wird. Das wird in zukünftigen Updates bestimmt behoben, fällt jetzt aber auf. Die Steuerung auf der PS5 ist intuitiv und gut an den DualSense-Controller angepasst, mit flüssigen Reaktionen beim Reiten der Pferde und bei Interaktionen in der Spielwelt. Pferde sind hier ein zentrales Feature und erlauben fortgeschrittene Aktionen wie das Springen über Hindernisse oder das Ausführen von Aufgaben direkt vom Pferd aus, was das Gameplay aufwertet und beschleunigt.

Fazit: Der beste DLC bisher Natürlich mag man als Außenstehender meinen, dass Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch ein weiterer DLC zum Geldmachen ist. Aber wer das Spiel schon länger regelmäßig spielt, weiß, wie sehr sich die Fanbase gewisse Änderungen und Neuerungen gewünscht hat, die nun endlich ihren Weg ins Spiel gefunden haben. Es ist mit Abstand der beste DLC, den wir bisher gesehen haben, so sehr, dass das Grundspiel fast darunter leidet. Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch ist ein Triumph für die Fans. Hier erwartet euch eine liebevoll gebaute Erweiterung, die alles Magische am Spiel einfängt und gleichzeitig eine fesselnde neue Welt hinzufügt, in der man sich verlieren kann. Es ist selten, dass ein Spiel, das ihr bereits kennt, euch mit einem Update derart überraschen kann. Aber diese 30 Euro sind wirklich gut investiert, und wenn ihr Pferde liebt, ist alles umso besser!

9.5