Die Batman: Arkham Trilogy kommt im Oktober 2023 für Nintendo Switch

Alle DLCs und alle Inhalte – Batman: Arkham Trilogy wird am 13. Oktober für Switch veröffentlicht, Nintendo hat es bereits offiziell bestätigt.

Freuen auf Batman: Arkham Trilogy

Im Juni wurde bekannt gegeben, dass die Zusammenstellung von Rocksteadys gefeierten Batman-Spielen Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight (zu unserem Test) in diesem Herbst auf Nintendos Konsole kommen würde. Das wurde auch Zeit, denn in Verbindung mit allen zuvor veröffentlichten DLCs wird es das erste Mal sein, dass die Serie auf Switch erscheint. Die Trilogie wird für Nintendos Konsole von Turn Me Up Games entwickelt, das zuvor Switch-Versionen von It Takes Two, Tony Hawks Pro Skater 1+2 und Borderlands Legendary Collection verarbeitete.

Rocksteady selbst ist noch hart am Arbeiten: Im April wurde die Veröffentlichung von Suicide Squad: Kill The Justice League auf das nächste Jahr verschoben. In einer Erklärung sagte das Studio, dass das Spiel von seiner zuvor geplanten Veröffentlichung im Mai auf den 2. Februar 2024 verschoben worden sei. “Wir haben die harte, aber notwendige Entscheidung getroffen, uns die Zeit zu nehmen, um daran zu arbeiten, dass das Spiel die beste Qualität der Spieler bietet”, hieß es. “Vielen Dank an unsere erstaunliche Gemeinschaft für die anhaltende Unterstützung, Geduld und das Verständnis. In den kommenden Monaten gibt es noch viel mehr zu teilen, und wir freuen uns darauf, Sie nächstes Jahr in Metropolis zu sehen”.