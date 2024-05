The Rogue Prince of Persia kommt später, weicht Hades 2 aus

Der Verleger Ubisoft und der Entwickler Evil Empire haben den Early Access-Start des kürzlich angekündigten The Rogue Prince of Persia verschoben.

Warten auf The Rogue Prince of Persia

Der Titel wird vom 14. Mai auf etwas später im Mai verschoben. Ein genaues Datum wird dann heute, am 13. Mai 2024, bekannt gegeben. Laut dem Entwicklungsteam ist die Verzögerung auf den überraschenden Start von Hades 2 im Early Access am 6. Mai zurückzuführen. “Da alle und ihre Mütter dieses Spiel spielen (einschließlich unseres gesamten Teams… und ihrer Mütter), haben wir beschlossen, die Leute Spaß damit haben zu lassen, bevor wir The Rogue Prince of Persia veröffentlichen”, heißt es in einer Erklärung von Evil Empire.

“Während wir volles Vertrauen in unser Spiel haben, ist es nicht jeden Tag so, dass im selben Genre ein Spiel, das eines der am meisten erwarteten kommenden Spiele von 2024 ist, eine Woche vor dem Termin, an dem wir unser eigenes Game rausbringen wollen, in Early Access veröffentlicht wird. Wir sind nicht stolz genug, die Auswirkungen davon zu ignorieren, und wir glauben wirklich, dass diese kurze Verzögerung die beste Entscheidung für uns und unsere Early Access-Reise ist”. The Rogue Prince of Persia wird für den PC über Steam verfügbar sein.