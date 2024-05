Dead by Daylight: Neuestes Crossover mit Dungeons & Dragons, warum nicht

Behaviour Interactive hält die Fans gerne mit einigen unerwarteten Partnerschaften auf Trab, und die neueste ist keine Ausnahme. Dieses Mal tritt Hasbros Dungeons and Dragons in den Nebel ein. Es ist eine etwas überraschende Wende, da D&D normalerweise nicht mit Horror in Verbindung gebracht wird, aber es gibt genug Möglichkeiten, es trotzdem klappen zu lassen. Das Studio enthüllte den Crossover in einem kurzen Teaser-Trailer ohne weitere Details darüber, was zu erwarten ist.

Listen closely to the voice in the darkness... pic.twitter.com/krNbZQnanH

Es bleibt abzuwarten, was das Kapitel in Bezug auf einen Mörder, einen Überlebenden und/oder eine Karte bringen wird. Aber wir müssen nicht zu lange warten, um es herauszufinden. Der Dead by Daylight-Jubiläumsstream wird am 14. Mai stattfinden. Wir können einschalten, um mehr über das Kapitel Dungeons and Dragons zu erfahren und was in den kommenden Monaten für Dead by Daylight als Ganzes geplant ist. Vielleicht erfahren wir ein bisschen mehr über die Spin-off-Spiele, die in Arbeit sind – warten wir’s ab. Schaltet ihr am 14. Mai ein?