O.R.C.S. wird nicht mehr entwickelt, es kriselt bei Lightforge Games

Lightforge Games pausiert auf unbestimmte Zeit die Arbeit an seinem kommenden RPG-Projekt O.R.C.S. – das Studio steht vor dem Aus.

Über Lightforge Games’ O.R.C.S.

Das Team wurde auf eine Skelett-Crew reduziert, da die wenigen verbleibenden Mitarbeiter ihre nächste Vorgehensweise bestimmen. In einer Nachricht, die diese Woche auf der Website und den Social-Media-Kanälen des Spiels veröffentlicht wurde, nennt Lightforge einen Mangel an Publisher-Finanzierung als Grund, warum es nicht mehr die Mittel hat, die Arbeit am Projekt O.R.C.S. fortzusetzen. Um den anhaltenden Kampf zu minimieren, beschloss das Team, sofort den Stecker zu ziehen. “Wir machen diesen Aufruf jetzt, damit wir unser wunderbares Entwicklerteam unterstützen können: ihnen Zeit zur Stabilisierung zu geben, zusammenzuarbeiten, um Menschen beim Wiedereintreten in den Arbeitsmarkt zu helfen, und neue Positionen zu finden, um unsere Leidenschaft für das Spielenfortzusetzen”, sagt Lightforge in der Erklärung.