Manor Lords: Fettes Update mit einigen Fehlerbehebungen am Start!

Der Patch befasst sich mit einigen der am häufigsten gemeldeten Probleme wie der Rate von Hildebolts Wünschen, den faulen Leuten, die in großer Zahl herumlungern und sich weigern, irgendeine Arbeit zu erledigen, verstopfte Handelsposten, schwache Bogenschützenschäden, ineffektive Sägegruben und ineffiziente Marktversorgung. Es behebt auch Probleme, dass das Spiel nach einem Sieg oder einem Spiel auf dem Zusammenfassungsbildschirm feststeckt, einige der Probleme mit Optimierungen in Großstädten, Probleme mit der Ernte, die im Winter gelöscht werden, zu harte Über- und Unterangebotssysteme, Menschen und Vieh, die obdachlos bleiben, obwohl sie genug Wohnraum haben, und zu hoher Ale-Konsum – was auch im wirklichen Leben ein Problem sein kann, wenn man sich schon mal in der Kneipe aufhält.

Zusätzliche Spielmechaniken sind auch im Patch enthalten. Jetzt, wann immer eine Person stirbt, wird eine 30-tägige Trauerzeit das Wachstum blockieren. Dies kann im Gebäudefeld des Burgage-Plots oder durch Drücken der TAB-Taste in der Vorschau angezeigt werden. Getragene Leichen haben jetzt auch eine visuelle Darstellung. Die Mechanik “Annual Royal Tax” oder “King’s Tax” wurde neu implementiert. Diese Steuer wird einmal im Jahr vom Finanzministerium erhoben und geht an den König. Sie wird pro Bewohner berechnet und sollte theoretisch eine schlechte Arbeitsplatzoptimierung bestrafen, was es schwieriger macht, riesige Mengen an Bargeld zu horten. Neue verbesserte Retinue-Panzervarianten wurden hinzugefügt, das Large Granary-Gebäude wurde überarbeitet, so dass die Türen richtig animiert werden konnten, und The St. Matron der Maurice-Einheit wurde hinzugefügt. Klingt nach einer runden Sache, was meint ihr dazu?