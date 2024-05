The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bekommt neue Merchandise-Artikel für Fans!

Nintendo hat neue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -Merchandise angekündigt, grade recht für den ersten Jahrestag des Spiels!

Das Buch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Master Works wird am 30. August mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 6.930 Yen (etwa 42 Euro) veröffentlicht. Es bietet neue Kunstwerke, frühe Konzeptkunst, Storyboards und mehr auf 464 A4-Seiten. Und eine 105-cm-Replik Master Sword von Bandai Spirits wird im September veröffentlicht, einschließlich einer Hülle und eines Sockels für Ausstellungszwecke zum Preis von 22.000 Yen (etwa 131 Euro). The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat sich seit seiner Veröffentlichung im vergangenen Mai (hier geht’s zu unserem Test) 20,61 Millionen Mal verkauft und ist damit an neunter Stelle der meistverkauften Games der Switch-Konsole, sagte Nintendo.