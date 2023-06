Batman Arkham Trilogy kommt auf die Nintendo Switch

Warner Bros Games und DC kündigten an, dass die Batman: Arkham Trilogy im Herbst dieses Jahres den Weg auch auf die Nintendo Switch finden wird. Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Knight kommen in einem Paket miteinander vereint im Herbst 2023 für Nintendo Switch samt allen zuvor veröffentlichten, herunterladbaren Inhalte (DLCs) der drei Titel enthalten. Die Trilogie wird für Nintendo Switch von Turn Me Up Games entwickelt.

Was erwartet euch?

Im von Rocksteady Studios entwickelten und in 2009 erschienenen Batman: Arkham Asylum nimmt alles seinen Anfang. Das Spiel ebnete den Weg für DCs „Arkhamverse“, das Fans heute weltweit kennen und lieben, und versetzt sie in ein einzigartiges, düsteres und atmosphärisches Abenteuer, das sie in die Tiefen des Arkham Asylums führt. In einer neuen Geschichte schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle von Batman, bewegen sich im Schatten fort, verbreiten Furcht unter seinen Feinden und treten gegen den Joker und die berüchtigtsten Schurken von Gotham City wie Harley Quinn, Bane, Killer Croc, Poison Ivy und Scarecrow an, die das Asylum eingenommen haben.

Batman: Arkham City war die in 2011 veröffentlichte Fortsetzung von Rocksteady, die sich stark auf die intensive und atmosphärische Grundlage von Batman: Arkham Asylum stützte. Das Spiel schickt Fans nach „Arkham City“, einem neuen Hochsicherheits-„Heim“ für die zahlreichen Schläger, Gangster und durchgeknallten Verbrechergenies von Gotham City. Dank einer unglaublichen Schurkengalerie der gefährlichsten Kriminellen aus Gotham City wie Catwoman, dem Joker, dem Riddler, Two-Face, Harley Quinn, dem Pinguin, Mr. Freeze und vielen anderen vermittelt das Spiel äußerst authentisch, wie es sich wirklich anfühlt, in der Haut des Dunklen Ritters zu stecken und auf den Straßen von Arkham City für Gerechtigkeit zu sorgen.

Batman: Arkham Knight bildete 2015 das Finale zur mehrfach preisgekrönten Triologie der Batman: Arkham-Spiele. Das Schicksal von Gotham City steht auf Messers Schneide, da sich der Arkham Knight in seinem Debüt dem Schurken Scarecrow anschließt und von einer großen Zahl anderer DC-Superschurken wie Harley Quinn, dem Pinguin, Two-Face, Firefly und dem Riddler begleitet wird. Dem größten Detektiv der Welt schließen sich allerdings auch seine engsten Verbündeten Commissioner Gordon, Orakel, Alfred, Lucius Fox, Catwoman, Robin und Nightwing an. Das Spiel endet in einem gewaltigen Showdown in Gotham City, bei dem das vollständige Batman-Erlebnis geliefert wird – samt großer Spielwelt und einem vollständig manövrierbaren Batmobil, das zudem auch zwischen Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsmodus und Kampfmodus wechseln kann.