Verschoben – Suicide Squad: Kill the Justice League kommt im Februar 2024 heraus

“Wir haben die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, uns die Zeit zu nehmen, die nötig ist, um daran zu arbeiten, dass das Spiel das beste Erlebnis für die Spieler ist” , heißt es in der heutigen Erklärung in den sozialen Medien. “Vielen Dank an unsere erstaunliche Gemeinschaft für die anhaltende Unterstützung, Geduld und das Verständnis. In den kommenden Monaten gibt es noch viel mehr zu erzählen, und wir freuen uns darauf, Sie nächstes Jahr in Metropolis zu sehen”. Eigentlich hätte das Game schon diesen Mai erscheinen sollen, aber nun heißt es ganze neun Monate länger darauf zu warten. Da ist wohl noch einiges im Argen – und ganz genau wird es Anfang Februar sein. Suicide Squad: Kill the Justice League wurde nun auf den 2. Februar 2024 verschoben.

Rocksteadys Vier-Spieler-Koop-Actionspiel befindet sich seit einiger Zeit in der Entwicklung und hat bereits einige Verzögerungen erlebt. Große Verschiebungen wie diese sind allgemein nicht allzu ungewöhnlich, aber die Plötzlichkeit, kombiniert mit früheren Verzögerungen, macht die Geschichte rund um Suicide Squad: Kill the Justice League etwas mysteriöser. Es scheint ein Live-Service-Titel zu werden, und das kam nicht überall gut an. Als reiner Next-Gen-Titel für PC, PS5 und Xbox Serie ist das Spiel also auch nicht in der Verlegenheit, plötzlich mit schwächerer, älterer Hardware nicht einwandfrei zurechtzukommen. Jetzt wieder neun Monate auf einen Titel zu warten, obwohl 2023 so viele gute Games rauskommen, scheint da fehl am Platz zu sein. Vielleicht wollen Warner Bros. und Rocksteady aber auch genau dieses Konvolut vermeiden – was haltet ihr davon?