Devolver Digital kündigt Pläne für ein Devolver Direct-Showcase an

Yes we’re doing a Devolver Direct in June. More information soon.

Die letztjährige Devolver Direct fand am 9. Juni 2022 statt und wurde verwendet, um fünf Spiele zu präsentieren. Von diesen sind Cult of the Lamb und Card Shark bereits zu haben, während Anger Foot, The Plucky Squire und Skate Story noch nicht veröffentlicht wurden. Weitere kommende Spiele von Devolver Direct sind Gunbrella, Pepper Grinder und The Talos Principle 2.

Wer braucht schon die E3?

Diese Info kommt gerade recht, denn der Juni 2023 wird wohl richtig vollgepackt mit Spiele-Ankündigungen. Die E3 2023 wird nicht stattfinden, das tut dem Spaß aber keinen Abbruch! Denn Sony plant, kommende PlayStation-Spiele Ende dieses Monats oder Anfang Juni in einer digitalen Veranstaltung zu präsentieren. Das Summer Game Fest, das als “globale Fan-Feier dessen, was in Videospielen kommt” gepriesen wird, kehrt am Donnerstag, den 8. Juni, mit einer Live-Kick-off-Show für sein viertes Jahr zurück. Der Xbox Games Showcase in diesem Sommer findet am Sonntag, den 11. Juni, statt. Es ist nicht klar, wie lange das Schaufenster dauern wird, aber es wird direkt von einer Starfield Direct-Präsentation gefolgt, die einen tiefen Einblick in Bethesdas Sci-Fi-RPG bietet. Schließlich wird Ubisoft am Montag, den 12. Juni, sein jährliches Ubisoft Forward-Live-Event abhalten. Es geht ganz schön rund!