Summer Game Fest 2023 wird ein Riesen-Event, über 40 Publisher machen mit

And. Here. We. Go! More than 40 partners set to take part in #SummerGameFest activities. Sign up for event alerts at https://t.co/59xiIzexLf Join us for our live showcase event at @youtubetheater on June 8. 🎟️ Public tickets now on sale: https://t.co/TdUs3NIoKb pic.twitter.com/DhbEF4tr81

Die Veranstaltung, die am 8. Juni im YouTube Theatre in Inglewood, Kalifornien, stattfindet, soll viele Infos der größten Spieleverlage beinhalten, obwohl das Ausmaß ihres Engagements von Keighley noch nicht bestätigt wurde. Die Show des letzten Jahres beinhaltete etwa die Bestätigung, dass ein Remake von The Last of Us später in diesem Jahr auf PS5 erscheinen würde, eine Ankündigung, die nur wenige Stunden vor der Show bekannt wurde, als das Spiel zur Vorbestellung in den PlayStation Direct-Store aufgenommen wurde. Die vollständige Liste der von Keighley angekündigten Partner lautet:

Activision

Amazon Games

Annapurna

Bandai Namco

Behaviour

Capcom

CD Projekt Red

Devolver

Digital Extremes

Disney

EA

Epic Games

Focus

Gearbox Publishing

Grinding Gear Games

hoyoverse

Kabam

Larian

Level Infinite

Magic the Gathering

Neowiz

Netflix

Nexon

Niantic

North Beach Games

Samsung Gaming Hub

Second Dinner

Sega

Paradox

Pearl Abyss

Phoenix Labs

Plaion

PlayStation

Pocket Pair

Razer

Smilegate

Square Enix

Stema

Techland

Tribeca Festival

Ubisoft

Warner Bros. Games

Xbox

Sehr spannend ist, dass sowohl PlayStation als auch Xbox an diesem Fest teilnehmen. Denn das Xbox Games Showcase findet am Sonntag, den 11. Juni, statt und beginnt um 19 Uhr. Nicht nur das, Sony plant auch, kommende PlayStation-Spiele in einer digitalen Veranstaltung in den nächsten Wochen zu präsentieren – vermutlich im selben Zeitraum rund um den Juni 2023. Ob man dort vielleicht neue Hardware oder andere Schwerpunkte präsentieren wird? Denn weder Sony noch Microsoft zwei Mal werden die gleichen Games herzeigen, es sei denn, man will alle mit ähnlichen Inhalten bombardieren … bleiben wir gespannt!