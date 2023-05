Xbox Games Showcase & Starfield Direct am 11. Juni 2023

Microsoft hat den Zeitpunkt für seine Xbox Games Showcase und Starfield Direct, die am 11. Juni ausgestrahlt werden, bestätigt.

Über Starfield

Ja, Redfall hat Microsoft eigentlich nur noch mehr Häme eingebracht – solche Exklusivtitel braucht kein Hersteller. Nun liegt es an Starfield, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Nach Angaben des Unternehmens können wir uns um 19 Uhr in den Livestream einklinken. Die Show wird einen tiefen Einblick in das kommende Science-Fiction-RPG der Bethesda Game Studios zeigen. Starfield Direct wird uns viel mehr über das Spiel erzählen, als wir bereits wissen. Wir können viele neue Gameplays, Entwicklerinterviews und Insider-Informationen hinter den Kulissen erwarten.

Darüber hinaus dürfen wir auch erste Blicke von den internen Studios von Microsoft und seinen Partnern erwarten, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was in einem Folgestream auf Xbox, PC und Game Pass kommt. Danach wird das Xbox Games Showcase Extended ausführliche Interviews enthalten, die sich auf Neuigkeiten aus dem Xbox Games Showcase und Spiel-Updates von Partnern konzentrieren. Die Show wird live in einer Vielzahl von Outlets und in über 30 Sprachen sowie in amerikanischer Gebärdensprache, britischer Gebärdensprache und englische Audiobeschreibungen ausgestrahlt. Ich bin gespannt, ob der Titel dem Hype standhalten kann – was meint ihr?