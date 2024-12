Das sind die Top Switch Games 2024 von Metacritic

Zum Jahresausklang möchten wir euch die Top Switch Games 2024 von Metacritic vorstellen – wer die Plattform nicht kennt, hier eine kurze Erklärung: Metacritic sammelt Wertungen von Reviews auf der ganzen Welt und errechnet daraus einen durchschnittlichen Score – der sogenannte Metascore. Nebenbei gibt es auch die Möglichkeit als User:in Spiele zu bewerten und so Einfluss auf den User-Score zu nehmen. In der folgenden Auflistung beziehe ich mich auf den Metascore.

Bevor wir loslegen, beachtet die Vielfalt an Genres, die vertreten sind – von Action-Adventure, über RPGs bis hin zu Comeback- und Indie-Titeln ist für nahezu jeden Geschmack etwas dabei. Interessant ist auch, dass nu ein einziger Nintendo First Party-Titel in den Top 10 vertreten ist.

Platz 10 bis 4:

Platz 10: Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (88) : Ein neues Abenteuer für Mario im Paper-Mario-Stil. (hier geht’s zu unserem Test)

: Ein neues Abenteuer für Mario im Paper-Mario-Stil. (hier geht’s zu unserem Test) Platz 9: Prince of Persia: The Lost Crown (88) : Ein neuer Teil der beliebten Prince of Persia-Reihe.

: Ein neuer Teil der beliebten Prince of Persia-Reihe. Platz 8: Lorelei and the Laser Eyes (88) : Ein Indie-Spiel mit einem einzigartigen Stil und spannender Geschichte.

: Ein Indie-Spiel mit einem einzigartigen Stil und spannender Geschichte. Platz 7: Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (89) : Ein Visual Novel mit einer großen Fangemeinde.

: Ein Visual Novel mit einer großen Fangemeinde. Platz 6: Unicorn Overlord (89) : Ein Strategiespiel mit einer humorvollen Prämisse.

: Ein Strategiespiel mit einer humorvollen Prämisse. Platz 5: Neva (89) : Ein atmosphärisches Abenteuerspiel.

: Ein atmosphärisches Abenteuerspiel. Platz 4: Balatro (90): Ein Action-Adventure mit einem einzigartigen Kampfsystem.

Mit den Top 3 hätte Anfang des Jahres wohl niemand gerechnet – hier wären wohl eher First-Party-Games wie Super Mario Party Jamboree (hier geht’s zu unserem Test), The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (hier geht’s zu unserem Test) oder Paper Mario: Die Legende vom Äonentor genannt worden. Gekommen ist es aber ganz anders. Seht selbst:

Platz 3: Pentiment (90)

Im drittplatzierten Peniment taucht ihr in ein narratives Abenteuer ein, das in einer lebendig illustrierten Welt des 16. Jahrhunderts spielt. Eure Entscheidungen beeinflussen eine Gemeinschaft in einer Geschichte voller Mord, Skandal und Intrigen. Eure Aufgabe: Findet einen eigenen Weg durch diese turbulente Zeit und beobachtet, wie sich die Konsequenzen euer Entscheidungen über Generationen hinweg auswirken. Kunst, inspiriert von großartigen illuminierten Manuskripten und den frühesten gedruckten Büchern, erwacht in Pentiment zu einer lebendigen, atmenden Welt!