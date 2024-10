Super Mario Party Jamboree (Test): Die spaßigste Party seit langem!

Das heiß erwartete Super Mario Party Jamboree erschien am 17. Oktober exklusiv für die Nintendo Switch und verspricht, das umfangreichste Spiel der Serie zu sein. Mit sieben thematisch abwechslungsreichen Spielbrettern, einer Rekordanzahl an Minispielen, einer riesigen Auswahl an Charakteren und flexiblen Spielmodi setzt dieser Teil neue Maßstäbe in der Party-Serie, um für ausreichend Abwechslung und super Spielspaß zu sorgen (auch wenn eher neue Feindschaften entstehen könnten). Es warten eine ganze Menge an spaßigen Aktivitäten… also, nichts wie rein ins Party-Vergnügen!

Der Party-Modus bietet keine unnötigen Gimmicks (wie in Mario Party 10), sondern klassischen Spaß wie in alten Tagen, mit toll gestalteten Spielfeldern, niedlichen Details und animierender Musik. Die kreativen Ergänzungen wie die Jamboree-Partner sowie neue Items und Events fügen sich wunderbar in den Mix ein. Mit verschiedenen Ereignissen, coolen Weggabelungen, abwechslungsreichen Herausforderungen und flexiblen Regel-Einstellungen machen die Bretter enormen Spaß. Im Vergleich zu den anderen Mario Party-Titeln auf der Switch – und vielleicht sogar der ganzen Serie – sind sie für mich die beeindruckendsten.

Der Mario Party-Modus hat einige aufregende neue Elemente zu bieten, wie den Jamboree-Partner, die Profi-Regeln und sieben abwechslungsreiche Spielbretter. Das Spielprinzip bleibt dem klassischen Mario Party-Konzept treu: Spieler bewegen sich über das virtuelle Spielbrett, sammeln Items, Münzen und Sterne und nehmen an zufällig ausgewählten Minispielen teil. Doch „Super Mario Party Jamboree“ präsentiert eine spannende Auswahl an Minispielen und tollen Brett-Ereignissen, die das klassische Würfel- und Brettspielerlebnis weiterentwickeln.

Magie der Modi

Ein herausragendes Merkmal ist die Vielfalt an Modi, die sowohl neuen Spieler:innen als auch langjährigen Fans entgegenkommen. Neben dem klassischen „Party-Modus“ und dem „Minispiel-Hafen“, wo unter anderem Spiele gezielt ausgewählt und beliebig oft wiederholt werden können, sorgen neue Kooperations- und Wettbewerbsmodi für einen abwechslungsreichen Mix.

Der „Bowserathlon“ ist ein Marathon, bei dem 20 Spieler:innen online gleichzeitig gegeneinander in Einzelspieler-Minigames antreten. In der „Toad-Fabrik“ hingegen sind Bewegungssteuerung und Teamarbeit gefragt. Ganz kreatives Teamwork wird beim „Bowser-Bomberteam“-Modus verlangt, bei dem acht Spieler:innen einen riesigen Bowser mit Kanonen bombardieren. In der „Rhythmus-Küche“ wird euer Taktgefühl in lustigen Koch-Minigames auf die Probe gestellt. Wer immer schon fliegen lernen wollte, hat nun in der „Parakoopa-Flugschule“ die Möglichkeit dazu. Und die „Partyhelfer-Reise“ schickt euch auf eine Reise über die verschiedenen Spielbretter, um Mini-Sterne zu sammeln und Aufgaben für NPCs zu erfüllen – eine Art Storymodus, in dem ihr Deko-Artikel für die Party-Plaza sammeln könnt und sogar überraschende Boss-Minigames bestreiten müsst.

Am besten hat mir die „Parakoopa-Flugschule“ gefallen. Im freien Modus umherzufliegen und die kleine Welt zu entdecken, gab mir das Gefühl, einen winzigen Vorgeschmack dessen zu erleben, was ein Open-World-Mario-Spiel sein könnte. Der „Bowserathlon“ hat mir ebenfalls extrem viel Spaß gemacht, weil es um Geschicklichkeit und Schnelligkeit geht. Das „Bomberteam“ ist auch eine nette Idee, aber die Minispiele sind aufgrund der Online-Mitspieler:innen nicht so spaßig. Generell stecken hinter den neuen Modi kreative Ideen, aber nachdem man einmal hinein geschnuppert hat, zieht einen nichts mehr zu diesen Modi zurück.

Ich wünsche mir wieder einen Modus wie den „Auto-Kampf-Modus“ aus Mario Party 5 zurück. Ich erinnere mich noch gut daran, wie mein Bruder und ich jahrelang neue Autos zusammengestellt haben, um sie gegeneinander antreten zu lassen. Ob das heute noch genauso viel Reiz hätte oder auch schnell an Spaß verliert, ist fraglich … damals waren die Zeiten eben anders.

Eine kleine, lustige Aufgabe erwartet euch zwischendurch bei der Auswahl der Modi: Wenn ihr im Heißluftballon hoch über den Inseln fliegt, könnt ihr das farbenfrohe Archipel mit dem Fernglas genauer unter die Lupe nehmen. Entdeckt per Zoom kleine Überraschungen, die sich auf den Inseln verstecken, macht gerne ein paar Schnappschüsse für euer Fotoalbum und seht, was passiert – vielleicht trefft ihr ja auf bekannte Figuren. Je mehr vom Spiel gespielt wird, desto mehr Party-Punkte und Erfolge verdient man sich. Punkte kann man gegen Emotes, Sticker, Musik und mehr eintauschen, und Erfolge schalten Bretter und Modi frei. Nichts Besonderes, aber eine nette Spielerei, um nicht gleich alles von Beginn an zugänglich zu machen.