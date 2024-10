The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Test (Nintendo Switch): Spielt, wie ihr wollt

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist eine neue Ära in der Serie angebrochen. Was sich alles ändert, klärt unser Test!

Willkommen, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Auf der offiziellen Website zum Spiel werdet ihr schon früh mit dem neuesten Twist in der Spiele-Reihe bekannt gemacht: Eine Heldin erhebt sich, um ihr Königreich zu retten! Denn dieses Mal kommt es auf die Weisheit von Prinzessin Zelda an, wenn ihr in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für Nintendo Switch das Königreich retten wollt. Mithilfe von Zeldas neuen Fähigkeiten erforscht ihr Hyrule, bekämpft mächtige Monster, bezwingt knifflige Dungeon und löst schließlich das Rätsel um die Risse.

Fans der Reihe fragen vielleicht: Was ist da los? Schon in der Vorberichterstattung zum neuen Nintendo-Titel wurde rasch klar: Hier wird einiges anders. Nach Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ändert sich nicht nur die Ansicht, sondern auch die Hauptfigur. Denn zum ersten Mal einem The Legend of Zelda-Titel übernehmt ihr die Kontrolle der namensgebenden Prinzessin Zelda! Damit geht auch eine gewisse Änderung im Gameplay-Rahmen einher, aber alles der Reihe nach. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom beginnt in bester Manier, so, wie man es schon jahrzehntelang von der Serie gewöhnt ist.

Die ersten Minuten

Ihr übernehmt die Steuerung über einen grün gewandeten Helden, der sich im Lande Hyrule einen Namen macht und gerade in einem Dungeon zur Rettung der Prinzessin ansetzt. Gewissermaßen beginnt ihr Echoes of Wisdom so, wie andere Spiele aufhören: Ein richtig gut ausgerüsteter Held, jede Menge an Lebensherzchen und in einem Dungeon mitsamt Endboss. In den ersten Spielminuten – ja, das ist tatsächlich das Tutorial hier – bekommt ihr alles Wissenswerte in kleinen Häppchen serviert, bevor ihr dem Boss gegenübersteht. Nach einer überraschenden Wendung ist dann aber alles anders!

Die vorhin angesprochenen Risse haben sich nämlich in der letzten Zeit im gesamten Königreich von Hyrule breit gemacht. Sie sind nicht nur unansehnlich, sondern weiten sich nach und nach aus. Schlimmer noch: Wer von den Rissen verschlungen wird, wird buchstäblich vom Erdboden verschluckt und gilt fortan als vermisst oder verschwunden. An der Seite einer geheimnisvollen Fee namens Tri (wie Luma aus Super Mario Galaxy oder der Stern aus Wish) macht Prinzessin Zelda sich auf in ein großes Abenteuer – bewaffnet nur mit dem Tri-Stab und der ihr eigenen Weisheit.