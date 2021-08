Das Huawei MatePad 11 – ideal für das Office und die Couch

Kann das Huawei MatePad 11 ein ständiger Begleiter in eurem Alltag sein? Lest hier, warum das super funktioniert!

Über das Huawei MatePad 11

Im Test des Tablets wurde eine große Empfehlung ausgesprochen, für den Office-Gebrauch wie auch für die Freizeit. Denn das Huawei MatePad 11 ist tatsächlich ein sprichwörtlicher Hans Dampf in allen Gassen – es lässt sich so einrichten, wie ihr es selbst am besten benötigt. Ob nun als Spielgerät, als Office-Begleitung oder als Fenster ins Internet in eurer Freizeit, dieses Tablet lässt keine Wünsche offen. Damit das Bedienen des Gerätes auch Spaß macht, bedarf es natürlich einiger Dinge, und dazu gehört vor allem die Hardware.

Das 11-Zoll-Tablet bietet euch ein feines IPS-Display im 16:10-Format mit 120 Hz Bildwiederholrate und starke Leistung dank eines Snapdragon 865-Prozessors. Darüber hinaus ist die Verarbeitungsqualität hoch und das Tablet liegt angenehm in eurer Hand, egal, was ihr damit anstellt. Softwareseitig ist Huaweis HarmonyOS 2.0 installiert, das vom Hersteller selbst für das Tablet optimiert wurde. Es erwartet euch eine angenehme, an einen Desktop angelehnte Oberfläche. So findet man sich nach wenigen Minuten komplett zurecht und ihr dürft das Huawei MatePad 11 nutzen, wie ihr wollt!

Das MatePad 11: Ein wahrer Allrounder

Möglichkeiten, wie ihr das MatePad 11 zum Einsatz bringt, gibt es zuhauf. Denn sowohl als reines Tablet wie auch im Zusammenspiel mit Zubehör schlägt sich dieses Produkt hervorragend. Ihr könnt nämlich optionales Zubehör wie etwa den Huawei M-Pen (hier geht’s zur Website) verwenden, der in Kombination mit dem Tablet ein reaktionsschnelles und konsistentes Schreiberlebnis bietet. Der M-Pen mit 4096 verschiedenen Druckstärken ist perfekt zum Kritzeln, Schreiben und Zeichnen geeignet. Dazu kommen eine Doppeltipp-Mechanik zum Umschalten und magnetische Halterung/Ladung direkt an einer Kante des Tablets – ideal!

Damit nicht genug, mit dem Huawei Smart Magnetic Keyboard (hier geht’s zur Website) erwartet euch ein wahres Allround-Zubehör: Es fungiert als Tastatur, Hülle und Stütze zugleich. So könnt ihr das Tablet in gewisser Weise auch als Laptop benutzen, und es tippt sich auch gleich wesentlich leichter. Beides miteinander bietet euch eine Fülle an Optionen, was die Nutzung des Huawei MatePad 11 angeht. Die Tastatur bietet euch über 40 Tastenkürzel, die sich stark an Desktop-Nutzer:innen orientieren. Seid ihr tief im Huawei-Ökosystem verankert, ergeben sich zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten für euch.

Gemeinsam sind wir stärker

Dazu zählen etwa Split-Screen, Benachrichtigungen, Multitasking – für das MatePad 11 alles kein Problem. Dank dem Huawei Share-Dienst könnt ihr mühelos mit anderen Huawei-Produkten, sei es Notebook oder Smartphone, kollaborieren. So lässt sich etwa der Mirror-Modus, also eine Spiegelung eures Tablets, aktivieren. Während ihr auf dem Gerät steuert und arbeitet, kann jemand anderes dabei live und verzögerungsfrei mitschauen – ideal für jegliche Zusammenarbeit!

Weiters gibt es einen Extend-Modus, der das Tablet wie einen zweiten Bildschirm für ein Huawei-Notebook behandelt. Voraussetzung dafür ist, dass der Laptop den PC Manager 11.1 oder neuer unterstützt. Der Collaborate-Modus wiederum macht es möglich, dass ihr zwischen verschiedenen Huawei-Geräten ganz simpel Dateien hin und her senden könnt. Das funktioniert rasch und ist enorm nützlich, wenn ihr das MatePad 11 produktiv verwendet.

Aber auch im Alleingang ist das Tablet äußerst multitaskingfähig. Denn beim App Multiplier gibt es die neue Funktion Window Lock, mit der ihr an zwei Aufgaben innerhalb der gleichen App arbeiten könnt. Multi-Window hingegen ermöglicht es euch, bis zu vier Apps auf einem einzigen Bildschirm zu öffnen!

Verwendung im Home Office

Dank der Huawei AppGallery, dem drittgrößten App Store der Welt, könnt ihr euch eine Vielzahl von Apps direkt auf euer Gerät laden. HarmonyOS bietet aber auch Zugriff auf Dienste wie PureAPK, falls ein Programm nicht verfügbar sein sollte. Apps wie Microsoft Remote Desktop, Cisco Jabber und spezielle VPN-Dienste sind dann kinderleicht zu finden und zu installieren! Dass die Verwendung solcher spezifischen Programme dann einwandfrei funktioniert, dafür ist das Zusammenspiel zwischen Hardware und der HarmonyOS-Software verantwortlich. Es macht Spaß, genauso produktiv wie an einem Laptop zu sein, gleichzeitig aber ein so schlankes und angenehm zu haltendes Gerät zu verwenden.

Dank der integrierten Rückkamera mit 13 MP und der Frontkamera mit 8 MP ist es einfach, Dokumente zu scannen oder Video-Calls zu bestreiten. Da die Sensoren wesentlich besser sind als jene, die in den meisten Notebooks verbaut werden, sieht euer Gesicht in diversen Apps wie Zoom, Teams und Whereby gleich viel besser aus. Das Huawei MatePad 11 bietet zudem Unterstützung für WiFi 6, den aktuellsten WLAN-Standard – ihr seid also auch für die Zukunft bestens gerüstet. Mit dem Huawei Split-Screen ist es ein Leichtes, neben Videotelefonie und dergleichen gleichzeitig an Dokumenten und anderem zu arbeiten. Apropos Videotelefonie: Vier integrierte Mikrofone nehmen eure Stimme präzise auf und filtern Hintergrundgeräusche für eine bessere Kommunikation automatisch heraus, sehr praktisch!

Der Star des Tablets: Der Bildschirm

So ein Gerät, dessen Front optisch gefühlt nur aus Display besteht, lebt natürlich davon, wie es Inhalte anzeigen und präsentieren kann. Das Huawei MatePad 11 hat mit seinem IPS-Display im 16:10-Bildformat einen absoluten Oberklasse-Bildschirm verbaut, was gleich in den ersten Minuten auffällt. Dank 120 Hz Bildwiederholrate ist jede Interaktion, sei es Scrollen, ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder ein Spiel spielen, extrem flüssig. Damit nicht genug, der Screen stellt Inhalte im DCI-P3-Farbraum dar – sprich, alle Farben sehen genau so aus, wie sie aussehen sollen.

Zudem hat das Huawe MatePad 11 die TÜV Rheinland-Doppelzertifizierung erhalten. Um eure Augen optimal zu schützen, werden blaue Lichtanteile reduziert (Low Blue Light-Zertifizierung), ohne dass zwischen Anzeigemodi umgeschaltet werden muss oder die Farbtreue beeinträchtigt wird. Außerdem sind eure Augen keinem schädlichen Flimmern (Flicker Free-Zertifizierung) ausgesetzt. Das ist für ein Tablet, das man dank seiner Vielseitigkeit den ganzen Tag nutzen kann, wirklich wichtig – umso besser, dass das Huawei-Gerät hier allen Ansprüchen mehr als nur genügt!

Für alle Medien geeignet

Nicht nur die Hardware und sein Zubehör machen das Huawei MatePad 11 zu einem wahren Allrounder. Hier spielt noch wesentlich mehr mit: Dank der hohen Verarbeitungsqualität ohne Spaltmaße nimmt man das Tablet jederzeit sehr gerne in die Hand. Es rutscht nicht, ist mit etwa 485 Gramm schön leicht und ist kompakt genug, um schnell in eine Tasche zu passen. Egal, ob ihr nun Videos und Präsentationen anseht, Fotos und Dokumente herzeigt oder Medien selbst direkt am Tablet bearbeitet: Die Nutzung dieses Tablets macht einfach Spaß.

Zum Spaßfaktor zählen natürlich auch Games, und das Gerät kann hier ordentlich vorlegen. Die Huawei AppGallery stellt in regelmäßigen Abständen neue Spiele vor, und in Ruhepausen bieten sich kurze spielerische Abstecher an. Ob ihr nun actionreich in Spielen wie Asphalt 9: Legends euer Adrenalin in die Höhe treibt, ein Action-Rollenspiel wie The Walking Dead: Road to Survival zocken möchtet oder eher gemütliches Erforschen in Game of Thrones: Beyond the Wall vorzieht, das Huawei MatePad 11 ist für alles bestens gerüstet. Denn das Soundsystem des Huawei MatePad 11 ist mit vier Kanälen und vier Lautsprechern ausgestattet, die (von Harman Kardon optimiert) eine immersive Klangwelt entstehen lassen, egal, wie ihr das Tablet haltet.

Neben dem Allrounder-Tablet Huawei MatePad 11 gehören noch weitere spannende Produkte zu den Sommerneuheiten von Huawei, wie etwa die Huawei Watch 3-Serie mit bis zu drei Wochen Akkulaufzeit (zu unserem Test), die Huawei FreeBuds 4-Kopfhörer mit Open Fit Active Noise Cancellation (zu unserem Test) sowie die beiden High-End Monitore Huawei MateView und Huawei MateView GT.

Fazit: Ausdauernd und vielseitig

Das Beste daran ist, dass das Huawei MatePad 11 einer solchen Dauernutzung auch gut standhält. Zwischen acht und zehn Stunden Akkulaufzeit sind in Innenräumen jederzeit machbar, und bei durchgehender Videowiedergabe oder an ruhigen Office-Tagen mit Surfen und E-Mails hält das Tablet sogar bis zu zwölf Stunden durch. Bei intensiver Nutzung, etwa produktiv mit dem Smart Magnetic Keyboard, spricht auch nichts dagegen, das USB-C-Kabel zum Aufladen einfach angesteckt zu lassen. Wenn ihr euch dann vom Arbeitsplatz wegbegebt, müsst ihr genau ein Kabel trennen und seid dann schnurstracks mobil unterwegs.

Schnell sein: Bis zum 29. August gibt’s das Keyboard und den Pen im Wert von rund 200 Euro kostenlos zum Tablet dazu!

Sowohl die Tonqualität als auch die Leistung des Tablets lassen nichts zu wünschen übrig. Hier hat Huawei an alles gedacht, und sogar der interne Speicher von 128 GB lässt sich in Sekundenschnelle um bis zu 1 TB erweitern. Selbst, wenn ihr zu den Vielnutzer:innen gehört, gibt es also keinen Grund zur Sorge. Euch wird so viel geboten, was auch Profis zufriedenstellt – und all dies zu einem Preis von gerade mal 449 Euro. Es gibt derzeit nichts Vergleichbares am Tablet-Markt, das so viele Möglichkeiten zur Nutzung bietet und ein so starkes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Hier geht es zur offiziellen Website des Huawei MatePad 11!