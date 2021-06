Huawei präsentiert High-End-Monitore MateView und MateView GT

Mit dem MateView und MateView GT kommen Prachtmonitore auf den Markt. Was sie alles versprechen, lest ihr hier!

Über den Huawei MateView GT

Huawei hat heute im Rahmen eines virtuellen Events eine Reihe an neuen Produkt- und Technologieinnovationen für Österreich gezeigt. Besonders hervorgestochen sind hierbei zwei Flaggschiff-Monitore, namentlich MateView und MateView GT. Die beiden Neuzugänge präsentieren sich in einem hochwertigen, modernen und schlanken Design. Dazu kommen eine hohe Auflösung, ein großes Farbspektrum und vom TÜV Rheinland zertifizierte augenschonende Bildtechnologien wie etwa ein Blaulichtfilter.

Das gebogene Ultrawide-Display des Huawei MateView GT unterstützt eine Bildwiederholrate von 165 Hz und bietet mit der integrierten SoundBar detailreiche Optik und ein Sound-Erlebnis. Das 21:9 34-Zoll-Display unterstützt eine Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixel, füllt damit das gesamte Blickfeld aus und lässt euch jedes Element erkennen. Gaming-Fans dürfen sich insbesondere über die gesteigerte Farbgenauigkeit bei Spielen freuen, da der Huawei MateView GT-Monitor den DCI-P3-Farbraum unterstützt.

Mehr Infos zum Flaggschiff-Bildschirm

Ein kleiner am Monitor angebrachter Joystick navigiert euch schnell und einfach zu den wichtigsten Einstellungen des OSD-Menüs. Hilfen sind mit an Bord, so lassen sich mit dem „Dark Field“-Feature dunkle Bereichen des Spiels besser anzeigen und ein On-Screen-Fadenkreuz kann ebenso eingeblendet werden. Mit einer 2-in-1-Kopfhörer-Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm), zwei HDMI 2.0-Eingängen, einem DisplayPort 1.4 sowie je einem USB-C-Anschluss für das Aufladen und den vollen Funktionsumfang mit schneller Datenübertragung sind alle wichtigen Anschlüsse direkt im Monitor integriert.

Die in den Monitor integrierte SoundBar lässt euch durch Surround-Sound noch intensiver ins Gaming- oder, Film-Erlebnis eintauchen und vereint dabei Lautsprecher und Halterung in nur einem Gerät. Das RGB-Touch-Panel der SoundBar bietet nicht nur einen anpassbaren Lichteffekt, sondern ermöglicht es euch auch, die Lautstärke einfach mit einem Finger zu regeln. Der Huawei MateView GT wird ab August 2021 erhältlich sein (zur deutschen Website), der genaue Preis wird noch vor dem Österreich-Start bekannt gegeben.

Über den Huawei MateView

Der Huawei MateView-Monitor bietet ein elegantes Display, das sich überall einfügt. Gerade einmal 0,9 bis 1,3 Zentimeter misst der Screen an der dünnsten und „dicksten“ Stelle. Die Screen-to-Body-Ratio von 94 Prozent und der 6 Millimeter kleine Aluminiumrahmen machen den edlen Monitor zum Hingucker in jedem Zimmer. Das von vielen Huawei MateBook-Modellen bekannte 3:2-Format und die scharfe UHD-Auflösung von 3.840 x 2.560 Pixel vereinen die besten High-End-Werte für optimale Arbeitsvoraussetzungen.

Das blickwinkelstabile IPS-Panel deckt 98 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab. Mit der branchenüblichen Messgröße Delta E < 2 stellt der Huawei MateView die Farben für das menschliche Auge authentisch dar und ist somit auch für Profis geeignet. Der Monitor beherrscht zudem den HDR 400-Standard sowie 10-Bit Farbtiefe. Direkt unter dem Bildschirm sitzt die Huawei Smart Bar, die euch eine intuitive Touch-Oberfläche bietet, um so beispielsweise die Lautstärke einzustellen oder Eingangsquellen zu wechseln.

Mehr Infos und Verfügbarkeit

In dem aus Aluminium gefertigten, höhenverstellbaren Gestell befinden sich hinter den 5920 CNC-gefrästen Löchern die klangstarken Lautsprecher. Ebenfalls im Standfuß verbaut ist ein umfangreiches Dock mit USB-C-Anschluss und 135W Aufladefunktion, zwei USB-A-Ports, ein Mini-Display-Port und ein 2-in-1 Kopfhörer-Mikrofon-Kombianschluss. Der Premium-Monitor verwandelt mit Hilfe von Huawei Share das Huawei Smartphone in einen Computer.

So lassen sich auch Video- oder Telefonanrufe direkt auf dem Monitor beantworten. Das leistungsstarke Soundsystem des Monitors, mit zwei Lautsprechern und Mikrofonen, liefert spiegelnde Klänge integrierte Rauschunterdrückung und sind somit allzeit bereit für Filmabende oder Videokonferenzen. Der Huawei MateView ist so wie sein großer Bruder ab Anfang August erhältlich (zur deutschen Website). Auch hier wird der unverbindliche Richtpreis noch rechtzeitig vor dem Österreich-Start bekannt gegeben.