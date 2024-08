BURGA MacBook-Hülle und AirPods Cases im Test: Guter Schutz mit Style

Dank BURGA durften wir uns nun weitere Schutzlösungen ansehen. Dieses Mal am Start: Eine MacBook Pro-Hülle sowie ein Case für die AirPods 3!

Die getesteten BURGA-Produkte

BURGA hat sich schon länger einen Namen gemacht, und zwar als Hersteller hochwertiger und stylischer Lösungen rund um euren Alltag. Bislang durften wir schon einige Produkte testen, darunter Bänder für die Apple Watch, aber auch Hüllen für das iPhone 13, und generell Praktisches für den Alltag. Zwischen Handyhüllen, Ringhaltern, Kopfhörerhüllen, magnetischen und auch regulären Powerbanks, Tablet-Hüllen, Laptop-Schutzlösungen, Uhrenarmbändern, Notizbüchern und Planern, Getränkewaren, Brillen und Ladegeräten nebst Zubehören findet sich wohl für alle das Richtige. Wie wir schon früher festgestellt haben: Es scheint tatsächlich egal zu sein, welche Produktsparte man sich bei BURGA näher ansehen möchte. Ihr könnt darauf bauen, dass die Qualität und der tatsächliche Nutzen eures Kaufs extrem hoch sein wird. Dementsprechend eingestimmt haben wir uns nun erneut mit dem Hersteller zusammengetan.

All die Liebe zum Detail eint die verkauften Produkte des Unternehmens, und heute wollen wir zwei weitere vorstellen. In unserem Testlabor haben sich nämlich sowohl die Harte Hülle für das MacBook Pro 14 Zoll (2021) als auch die AirPods 3 Hülle von BURGA eingefunden. Bei diesen Accessoires ist der Appeal wieder ganz klar: Sowohl der persönliche Look soll unterstrichen wie auch euer jeweiliges Gerät bestmöglich geschützt werden. All das, ohne die Funktionalität und den Komfort im Alltag einzuschränken. Das heißt, dass beim MacBook natürlich die Anschlüsse gut erreichbar bleiben, und ihr bei den AirPods auch nach wie vor das kabellose Laden verwenden könnt, ohne dass das Case viel schwerer oder wuchtiger wird. Legen wir los und widmen wir uns mal dem Test dieser Produkte! Beginnen möchte ich mit dem kleineren der beiden – was verbirgt sich hinter dem Schutz für eure AirPods?

Zur AirPods 3 Hülle

Laut dem Hersteller wurde die AirPods 3 Hülle (UVP 24,95 Euro) von denjenigen inspiriert, die Musik in ihrem Herzen tragen. Damit nicht genug, das Zubehör wurde für modebewusste Stilikonen wie euch entworfen! Ohne Kompromisse beim Style könnt ihr fortan eure Musik hören, so, wie sie sein sollte. Von elegant und minimalistisch bis hin zu ausgefallen und ausdrucksstark – diese Designkollektion gibt euch laut BURGA den absoluten „main-character“ vibe! Besonders hervorgehoben beim Case für euer Case wird (logischerweise) der 360°-Schutz vor täglichen Stürzen und Kratzern. Das finde ich cool, genauso, wie dass ausschließlich mit kabellosem Laden kompatible Hüllen gibt (das ist bei den Handyhüllen ja anders). Zudem verfügt dieser Schutz über ein sichtbares LED-Licht, und der Hersteller verspricht, dass die Fotomuster kratzfest sind. Für den Alltag bleibt das Case makellos, und auch bei längerer Nutzung sollen die Designs nicht verblassen.

Kommen wir nun zur Praktikabilität des Produkts. Schade fanden wir, dass es kein kleines Kärtchen mit einer Anleitung gibt, denn als Erstnutzer*in steht ihr vor ein paar Fragen. Wie muss die Hülle gedreht werden? Muss etwas einrasten? Wie hält der Deckel? Nur nach und nach klären sich diese von selbst. Die Hülle ist dank der Aussparungen ohnehin auf eine Art und Weise passend, und am Deckel gibt es einen kleinen Klebestreifen. Diesen einfach durch Abziehen „aktivieren“, und dann hält der Deckel da, wo er sein soll! Optisch ist die AirPods 3 Hülle wirklich schön und glatt, auch haptisch wirkt alles sehr hochwertig. So wie der Karabiner, der dann zum Anhängen eurer AirPods geeignet ist. Was hier noch zu erwähnen ist, ihr tauscht ein bisschen Funktionalität gegen den erhöhten Schutz ein. Namentlich: MagSafe funktioniert dann nicht mehr, aber kabelloses Laden mit Qi ganz ohne Magnete läuft nach wie vor!

Die Harte Hülle für ein MacBook

Wer sich aktuell ein MacBook Pro kauft, greift richtig tief in die Tasche. Preise jenseits der 2.000,- Euro sind da keine Seltenheit – und allzumeist bleiben die Notebooks dann ungeschützt. Das kann gut gehen, aber auch nicht – und BURGA stellt dabei die folgende Frage: „Schau dir die Oberseite deines MacBooks an. Wie stark ist sie zerkratzt? Wenn nicht oder kaum – herzlichen Glückwunsch! Du hast noch Zeit, es zu schützen, bevor das Unvermeidliche passiert. Wenn du es nicht einfach mit einem Mikrofasertuch abwischen kannst, ist es Zeit für eine Schadenbegrenzung.“ Genau aus diesem Grund gibt es die Harte Hülle (UVP 35,95 Euro), die wir hier getestet haben. Zwei Teile (eins für die Oberseite, eins für die Unterseite) bietet einen Rundumschutz und lassen euer Notebook nicht klobig wirken. Zudem hat die untere Abdeckung integrierte Belüftungsschlitze, damit das Gerät nicht warm wird. Rutschfeste Gummifüße sorgen für einen stabilen Stand auf jeder Oberfläche.

Nun wenden wir uns also dem Alltag zu. Die Hülle lässt sich gut anklipsen, sie hält dann auch verlässlich da, wo sie sein soll. Nur die Richtung des oberen Parts der Harten Hülle war nicht ganz klar, soll das BURGA-Logo lieber unten oder oben sein? Nach einem Ausprobieren ist klar: Es funktioniert in beiden Varianten, also könnt ihr es drehen und wenden, wie ihr das möchtet. Die Hülle bleibt fest an dem vorgesehenen Platz, und das Schöne daran ist, dass sie zudem sehr leichtgewichtig ist. Ihr verliert also durch das Anbringen einer Harten Hülle nicht den MacBook-Flair eures Geräts, da sie weder bullig noch schwer geraten ist. Ebenso wichtig für so einen Schutz: Da er rundherum angebracht wird – euer Notebook steckt geradezu drinnen -, ist euer Produkt definitiv vor Einflüssen von allen Seiten geschützt. Dass die Lüftung des Laptops unterstützt wird und die Optik eures möglicherweise langweiligen MacBooks enorm aufgewertet wird, sind da nur die weiteren Kirschen on top.

Travel-Bonus: BURGA-Trinkflasche

Wer einen so mobilen Lebensstil pflegt und nicht nur mit kabellosen Kopfhörern, sondern auch einem Notebook unterwegs ist, freut sich natürlich auch über sonstige reisetaugliche Ergänzungen. Die BURGA Wasserflasche (UVP 39,95 Euro) ist dabei ideal, denn so könnt ihr mit Style ganz schön hydriert bleiben. Das sorgfältig entworfene Design sieht nicht nur außergewöhnlich stylish aus, sondern liegt auch gut in der Hand. Mit der rutschfesten Oberfläche, dem reisefreundlichen Griff und dem auslaufsicheren Verschluss gibt es nur Vorteile, wenn ihr euch für so eine Trinkflasche entscheidet. Mit 500 ml Fassungsvermögen, einer starken Isolierung (12 Stunden heiß, 24 Stunden kalt), einem Anti-Rutsch-Boden und der auslaufsicheren Bauart wirbt der Hersteller mit noch mehr. Die Flasche passt perfekt in Getränkehalter, hat keinen metallischen Nachgeschmack und der Soft-Touch-Tragegriff bietet perfekten Halt. Was soll eine Wasserflasche noch können?

Das mag man sich so lange fragen, bis man tatsächlich ein hochwertiges Produkt in den Händen hält. Denn die BURGA Wasserflasche ist vom ersten Anfassen enorm hochwertig. Haptisch gibt es die höchste Punktzahl, aber auch das Gewinde überzeugt auf ganzer Linie. Anders als bei anderen Flaschen dreht ihr nicht zigmal, sondern das geht rasch und unkompliziert. Der Silikonsockel der Wasserflasche ist ebenso gelungen, denn sie sorgt für einen guten Stand auf allen Oberflächen. Damit nicht genug, der Boden der Flasche geht so auch nicht kaputt und auf Glastischen oder Fliesen gestaltet sich das Hinstellen als leise Angelegenheit. Das Fassungsvermögen mit 500 ml ist ein sehr guter Kompromiss zwischen Menge und Portabilität, und die Thermo-Funktion funktioniert tadellos – Getränke werden gut heiß und kühl gehalten. Der Silikonanhänger oben ist äußerst praktisch, wenn ihr die Wasserflasche beispielsweise an einem Kinderwagen anhängen wollt. Eine klare Empfehlung!