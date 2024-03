BURGA Apple Watch Band – Metall Mesh Test: Edles Band für alle

Fans des Milanaise Loop-Designs können mit dem Metall Mesh-Band von BURGA etwas Neues ausprobieren. Lest hier unseren Test!

Über das BURGA Metall Mesh

Um 45,95 Euro ist das Metall Mesh-Armband von BURGA im offiziellen Online-Store erhältlich. Was erwartet euch dabei? Der Hersteller sagt: Verleihe deiner Apple Watch mit dem raffinierten Milanese Loop Metal Mesh Apple Watch Armband einen Hauch von High Class. Die magnetische Schnalle macht das Anlegen extrem einfach. Und im Gegensatz zu vielen ähnlichen Armbändern hält es gut. Da es magnetisch ist, kann das Milanese Loop ganz nach deinem Geschmack eingestellt werden und sitzt perfekt an jedem Handgelenk. Das Mesh sitzt bequem und reizt die Haut nicht. Hergestellt für die Apple Watch Größen 38/40/41mm und 42/44/45/49mm. Erhältlich in Schwarz, Silber, Gold und Roségold.

Dementsprechend wollte ich nun wissen, was es mit diesem Watch Band auf sich hat. Freundlicherweise hat uns BURGA ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, und einen Tag später (!) war das Produkt auch schon im Briefkasten. Der Vorteil eines solchen Bands liegt auf der Hand: Nicht nur sieht es wirklich edel und elegant aus, gleichzeitig ist es als Metallband ziemlich widerstandsfähig. Damit nicht genug, das Milanaise Loop-Design – oder Metall Mesh, wie es BURGA bezeichnet – schmiegt sich äußerst angenehm an euer Handgelenk. Es soll dabei weder zu unangenehmen Reaktionen kommen noch sonst irgendwelche Nachteile bieten. Das sehen wir uns doch gleich einmal näher an!

Der erste Eindruck

Nach dem Auspacken entpuppt sich das BURGA Metall Mesh-Apple Watch Band als nahezu perfekt verarbeitet. Das feine Metallgeflecht fühlt sich an den Fingerspitzen echt gut an, und gleichzeitig ist für die notwendige Belüftung an eurem Handgelenk gesorgt. Die Installation ist dabei typisch für die Apple Watch extrem einfach: Ihr müsst nur darauf achten, dass der eine hervorstehende Gnubbel am Connector in Richtung Display zeigt, dann hält das Uhrenband bombensicher an der Uhr. Ganz ohne Werkzeug und binnen Sekunden habt ihr so euer bestehendes Band mit dieser Lösung ausgetauscht, und dann geht es auch schon an euer Handgelenk.

Wenig überraschend: Der Tragekomfort ist äußerst hoch. Denn sowohl das Anziehen, das Schließen wie auch das Öffnen gestalten sich mit diesem Band als kinderleicht. Zudem ist der Magnet auf der stärkeren Seite, das bedeutet, dieses Metall Mesh-Band hält genau da, wo ihr es haben wollt. Das Verstellen der Länge für einen noch besseren Fit ist ebenso eine Sache von Sekunden: Einfach anheben, anpassen und dann den Magnet wieder aufs Band legen. Nach einem Einschnappen tut das BURGA-band schon wieder seine Dienste, und da gibt es gar nichts zu meckern. Soweit zum ersten Eindruck!

Das BURGA Metall Mesh-Armband im Alltag

Doch wie schlägt sich das Produkt in der Praxis? Deswegen habe ich mit meiner Aluminium-Apple Watch Series 4 (44mm) dieses Armband nun eine ganze Weile getragen. Dabei sind mir die folgenden Dinge aufgefallen: Der Look – ich bekam dieses Band in Schwarz – passt perfekt zur Space Grey-Version der Smartwatch. Gleichzeitig sorgt das BURGA-Band für ein gehöriges Upgrade, wenn ihr von den Standardbändern von Apple wechselt. Denn anders als das Fluoroelastomer-Band oder gar das Stoffband des kalifornischen Konzerns sticht das Metall Mesh-Band ganz dezent ins Auge. Dafür ist das Metall verantwortlich, das ganz feine Spiegelungen des Lichts wiedergibt.

Ich persönlich bin es nicht gewöhnt, auf mein Uhrenarmband angesprochen zu werden, dennoch ist es im Testzeitraum öfters passiert. Der bereits angesprochene hohe Tragekomfort dank des Milanaise Loop-Designs ist ebenfalls nochmals zu erwähnen, denn anstatt euch mit einzelnen Gliedern oder dem Gewicht eines Armbands herumschlagen zu müssen, geht BURGA hier nach dem it just works-Prinzip vor. Nichts zu verstellen, nichts herumzubasteln, einfach anlegen und mit eurem Tag weitermachen. Genau so stelle ich mir sinnvolles Zubehör auch vor! Und das magnetische Öffnen und Schließen des Bands ist jedes Mal wieder eine nette Spielerei für zwischendurch.

Was sonst noch aufgefallen ist

Für all jene, die bis jetzt noch kein Metallband im Einsatz haben: Es ist auch beim BURGA Metall Mesh-Armband für die Apple Watch so, dass ihr mit eurer Körperwärme dieses Band im Alltag anwärmt. Wenn ihr es also mit der anderen Hand anfasst, bemerkt ihr, dass es nicht kühl ist, im Gegenteil. Das sorgt für ein heimeliges Gefühl und bestärkt euch darin, dass es sich bei diesem Band um keinen Fremdkörper handelt, sondern eher um etwas, das einfach dazu gehört. Eine Kleinigkeit, aber immerhin! Apropos: Die Vibrationen eurer Smartwatch werden hier nicht verstärkt, das wäre nämlich bei den allermeisten Glieder-Armbändern der Fall.

Mit diesem Band bleiben die Vibrationen unhörbar, also ist es auch für die allermeisten Situationen wie etwa Office, Testsituationen, Filmabende und dergleichen bestens geeignet. Übrigens schlägt sich das BURGA Metall Mesh-Band auch beim Sport und sonstigen Betätigungen ziemlich gut: Weder war beim Laufen eine erhöhte Wärmeentwicklung zu spüren, noch war es irgendwie nach dem einen oder anderen Anschlagen an Gegenstände und Mobiliar beschädigt. Das lässt mich guter Dinge sein, dass es sich hier um ein widerstandsfähiges und langlebiges Produkt handelt, das euch in allen Lebenslagen gute Dienste erweisen wird!