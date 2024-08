Black Myth: Wukong erhält finalen Trailer vor dem Release

Der Trailer zeigt die Inspiration des Spiels, den klassischen chinesischen Roman Journey to the West und die chinesische Folklore und einen breiten Panoramablick auf die Welt des Spiels. Das Spiel wurde erstmals im August 2020 mit einem kurzen Trailer gezeigt. Seitdem wurden weitere Details häppchenweise veröffentlicht, um die Aufregung für das Spiel zu erhöhen. Dieser neue Trailer folgt der Ankündigung von Game Science am 6. August, dass die Entwicklung des Spiels abgeschlossen ist. Dies wird zweifellos Souls-Fans nach dem Erfolg von Elden Ring’s Shadow of the Erdtree-Erweiterung begeistern, die noch mehr wollen.