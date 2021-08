Black Myth: WuKong Unreal Engine 5 Trailer veröffentlicht

Das Spiel behandelt die Story von “Journey to the West” und wie in der Originalgeschichte wird man mit einem affigen Protagonisten, dem Monkey King, 72 Fähigkeiten besitzen. Das Abenteuer stellt dem Protagonisten einige Gefahren in den Weg. Zu bekämpfen sind anthropomorphe Tiere als auch mythologischen Wesen.

Wann und wo Black Myth: WuKong erscheinen wird ist noch unklar. Jedoch rechne ich nicht mit einer Veröffentlichung vor dem Jahr 2023. Für weitere Details besucht die offizielle Website.